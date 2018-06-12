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HOMENAGEM

U2 faz homenagem a Anthony Bourdain durante show em Nova York

Grupo cantou 'Stuck in a Moment You Cant Get Out Of' em tributo ao chef, que cometeu suicídio na semana passada

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:25
O cantor Bono, do U2, em apresentaçao no Apollo Theater em Nova York nesta segunda-feira, 11 Crédito: Evan Agostini/Invision/AP
A banda irlandesa U2 dedicou um momento do seu show na noite da segunda-feira, 11, em Nova York, para fazer uma homenagem ao famoso chef de cozinha e apresentador de televisão Anthony Bourdain, falecido na semana passada, aos 61 anos.
"É difícil perder um amigo, perder um companheiro, e esta banda já passou por isto e a música já perdeu algumas pessoas incríveis que desistiram de suas próprias vidas, e isso deixa tudo ainda mais difícil", disse o líder da banda, Bono Vox, antes de começar a cantar Stuck in a Moment You Cant Get Out Of.
A referência do irlandês foi à recentes casos de suicídio entre músicos famosos, como Chris Cornell e Chester Bennington. Bono também citou o caso da indústria fashion, lembrando a estilista Kate Spade, que também tirou a própria vida na semana passada, poucos dias antes de Bourdain.
Vox concluiu sua fala dedicando a música para o chef e sua família e amigos. "Agora (perdemos) esse grande contador de histórias, quem eu tenho certeza que ainda tinha muitas histórias para nos contar."

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