Tunico da Vila e Xande de Pilares se apresentam em Vitória

Xande de Pilares e Tunico da Vila se conheceram ainda no final da década de 1980. Alguns anos mais tarde, entre 1993 e 1995, os dois já faziam parte de uma turma de bambas que vivia fazendo samba pelas esquinas de Vila Isabel, conhecido reduto boêmio na Zona Norte do Rio. Embora a convivência venha de outros carnavais, os sambistas firmaram a primeira parceria recentemente, e se apresentam hoje, a partir das 21h, no Spírito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória.

Quis o destino que Tunico viesse parar no Espírito Santo, depois de se apaixonar por uma capixaba e se casar com ela. Desde então, o filho de Martinho não tem medido esforços para agitar o circuito do samba por aqui. E foi nessa onda que o sambista convidou Xande para desenvolver algo que valorizasse a liberdade religiosa. A parceria rendeu a faixa Nos Caminhos de Um Só, cujo videoclipe foi gravado em Vitória, no final do ano passado. A mídia foi lançada em janeiro, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

Nós, compositores, vemos a música como uma forma de manifestação. No caso do nosso samba, vejo a música e a religião interligadas, conectadas. Usamos a música para divertir, mas também para aconselhar, para reivindicar algo, para conscientizar, ressalta Xande, em entrevista por telefone ao C2.

No clipe, Tunico reuniu, além de Xande, vários artistas capixabas para bradar logo na introdução que a liberdade religiosa é sua bandeira. Estiveram presentes sambistas, umbandistas, candomblecistas e diversas bandas de congo. A música, com batucada típica da raiz afro, fala da importância de se respeitar as crenças e de usá-las para fazer o bem.

O ex-vocalista do grupo Revelação conta que tem um carinho especial pelo Espírito Santo, nascido muito antes das terras capixabas terem Tunico da Vila como espécie de embaixador.

Comecei a frequentar o Espírito Santo em 1999. Fiquei maravilhado. Na época, já era um lugar que eu queria muito conhecer. Na minha escola de samba (Salgueiro), temos compositores nascidos aí, diz Xande.

O sambista aproveitou o momento para traçar um paralelo entre o samba e o sertanejo, gênero que vive seu auge hoje em dia. A responsabilidade de cuidar do samba é nossa. É uma planta que regamos todos os dias. Hoje em dia, prevalece o sertanejo, muita gente acha que o samba perdeu a força por isso. Mas na verdade o samba tem uma fonte de energia própria. Por vezes, ele se retira, carrega as baterias, e volta com tudo, garante.

ORIGENS

Foi no Morro da Chacrinha, na Tijuca, que Xande de Pilares cresceu. O berço foi de ouro, se considerarmos a música como uma riqueza: o músico foi criado vendo a mãe cantar em meio a instrumentistas da sua própria família. E foi dentro da própria casa, pegando um violão e outro que ficavam perdidos por ali, que ele começou a se enveredar pelo samba.

O encontro com Tunico e companhia ilimitada se deu no auge da adolescência, na mesma Zona Norte onde Xande nasceu. Curtíamos muito, era juventude pura. Eu era novo, isso foi antes de eu subir pro degrau dos 20 anos, conta.

Na época, Xande já tinha vontade de compor, mas precisava superar a (pasme) timidez. Teve o privilégio (conforme reconhece) de conviver com os filhos de Martinho e vários outros figurões na juventude.

Eu sabia que era época de aprender. Andávamos juntos, fazíamos pagode na quadra do Salgueiro, me interessava em ver como a música era feita. Sou fã do Martinho, hoje vejo como é bom dar continuidade a essa história.

No show em Vitória, os dois prometem apresentar canções como Samba de Arerê, Tá Escrito, Velocidade da Luz, Na cadência do Partido Alto e Festa no Arraiá.

Vou levar também sucessos do meu trabalho atual, mas não posso deixar de lado os sucessos da minha época com o Revelação, promete Xande.

Tunico da Vila e Xande de Pilares

Quando: Hoje, a partir das 21h.

Onde: Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.

Couvert: R$ 200 (mesa para quatro pessoas). Reservas podem ser feitas por telefone.

Informações: (27) 3019-0860.