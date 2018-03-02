Tunico da Vila e Xande de Pilares se apresentam em Vitória

Xande de Pilares e Tunico da Vila se conheceram ainda no final da década de 1980. Alguns anos mais tarde, entre 1993 e 1995, os dois já faziam parte de uma turma de bambas que vivia fazendo samba pelas esquinas de Vila Isabel, conhecido reduto boêmio na Zona Norte do Rio. Embora a convivência venha de outros carnavais, os sambistas firmaram a primeira parceria recentemente, e se apresentam hoje, a partir das 21h, no Spírito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória.
Quis o destino que Tunico viesse parar no Espírito Santo, depois de se apaixonar por uma capixaba e se casar com ela. Desde então, o filho de Martinho não tem medido esforços para agitar o circuito do samba por aqui. E foi nessa onda que o sambista convidou Xande para desenvolver algo que valorizasse a liberdade religiosa. A parceria rendeu a faixa Nos Caminhos de Um Só, cujo videoclipe foi gravado em Vitória, no final do ano passado. A mídia foi lançada em janeiro, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
Nós, compositores, vemos a música como uma forma de manifestação. No caso do nosso samba, vejo a música e a religião interligadas, conectadas. Usamos a música para divertir, mas também para aconselhar, para reivindicar algo, para conscientizar, ressalta Xande, em entrevista por telefone ao C2.
No clipe, Tunico reuniu, além de Xande, vários artistas capixabas para bradar logo na introdução que a liberdade religiosa é sua bandeira. Estiveram presentes sambistas, umbandistas, candomblecistas e diversas bandas de congo. A música, com batucada típica da raiz afro, fala da importância de se respeitar as crenças e de usá-las para fazer o bem.
O ex-vocalista do grupo Revelação conta que tem um carinho especial pelo Espírito Santo, nascido muito antes das terras capixabas terem Tunico da Vila como espécie de embaixador.
Comecei a frequentar o Espírito Santo em 1999. Fiquei maravilhado. Na época, já era um lugar que eu queria muito conhecer. Na minha escola de samba (Salgueiro), temos compositores nascidos aí, diz Xande.
O sambista aproveitou o momento para traçar um paralelo entre o samba e o sertanejo, gênero que vive seu auge hoje em dia. A responsabilidade de cuidar do samba é nossa. É uma planta que regamos todos os dias. Hoje em dia, prevalece o sertanejo, muita gente acha que o samba perdeu a força por isso. Mas na verdade o samba tem uma fonte de energia própria. Por vezes, ele se retira, carrega as baterias, e volta com tudo, garante.
ORIGENS
Foi no Morro da Chacrinha, na Tijuca, que Xande de Pilares cresceu. O berço foi de ouro, se considerarmos a música como uma riqueza: o músico foi criado vendo a mãe cantar em meio a instrumentistas da sua própria família. E foi dentro da própria casa, pegando um violão e outro que ficavam perdidos por ali, que ele começou a se enveredar pelo samba.
O encontro com Tunico e companhia ilimitada se deu no auge da adolescência, na mesma Zona Norte onde Xande nasceu. Curtíamos muito, era juventude pura. Eu era novo, isso foi antes de eu subir pro degrau dos 20 anos, conta.
Na época, Xande já tinha vontade de compor, mas precisava superar a (pasme) timidez. Teve o privilégio (conforme reconhece) de conviver com os filhos de Martinho e vários outros figurões na juventude.
Eu sabia que era época de aprender. Andávamos juntos, fazíamos pagode na quadra do Salgueiro, me interessava em ver como a música era feita. Sou fã do Martinho, hoje vejo como é bom dar continuidade a essa história.
No show em Vitória, os dois prometem apresentar canções como Samba de Arerê, Tá Escrito, Velocidade da Luz, Na cadência do Partido Alto e Festa no Arraiá.
Vou levar também sucessos do meu trabalho atual, mas não posso deixar de lado os sucessos da minha época com o Revelação, promete Xande.
Tunico da Vila e Xande de Pilares
Quando: Hoje, a partir das 21h.
Onde: Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória.
Couvert: R$ 200 (mesa para quatro pessoas). Reservas podem ser feitas por telefone.
Informações: (27) 3019-0860.