Tunico da Vila e Regional da Nair fazem tarde de samba em Manguinhos

O sambista Tunico da Vila Crédito: Fabio Prieto

Sábado (25) é dia de curtir um partido alto de respeito. Regional da Nair e Tunico da Vila são atrações do "Enseada do Samba", festa do Enseada Beach Club, em Manguinhos, na Serra.

A dobradinha é para garantir que muito bamba se esbalde num aquecimento para o carnaval. Regional vai tocar os clássicos do samba e versões do pop também na cadência e no batuque. Já o filho de Martinho da Vila vai apresentar o show "Quero Quero".

"Esse show é mensageiro, é um canto de liberdade, fala do querer humano, do participar, é um grito, vai ser um desabafo coletivo em tempos abafados", explica Tunico.

No repertório além de Quero, Quero, Tunico canta Coisa de Bamba, É dia de Rede no Mar, Sino da Igrejinha, Prece ao sol entre outras. A festa começa às 14h, com ingressos partindo de R$ 40.

NOVO DISCO

O sambista também deve dar uma palinha do que vem por aí. Tunico está em produção do seu próximo disco "Fases da Vida".

"Esse novo trabalho é um marco na minha trajetória, sinto-me mais amadurecido como artista e mais encantado pela música. Ela me salvou e estou numa nova fase aos 40, despertei outros sentidos em mim pra cantar e compor. Sempre tive meu pai como guru, agora tenho também o maestro Rildo Hora me aconselhando e que apostou na minha linha de composição, que vem de tudo que eu sou, da Vila, do terreiro, um ser humano livre, de pés descalços", detalha.

O disco está sendo gravado no Rio de Janeiro e contará com participações de Péricles, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Martinho da Vila, Ana Clara entre outros. A previsão é que ele seja lançado em março.