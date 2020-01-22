Tunico da Vila e Regional da Nair fazem tarde de samba em Manguinhos

Sábado (25) é dia de curtir um partido alto de respeito. Regional da Nair e Tunico da Vila são atrações do "Enseada do Samba", festa do Enseada Beach Club, em Manguinhos, na Serra.
A dobradinha é para garantir que muito bamba se esbalde num aquecimento para o carnaval. Regional vai tocar os clássicos do samba e versões do pop também na cadência e no batuque. Já o filho de Martinho da Vila vai apresentar o show "Quero Quero".
"Esse show é mensageiro, é um canto de liberdade, fala do querer humano, do participar, é um grito, vai ser um desabafo coletivo em tempos abafados", explica Tunico.
No repertório além de Quero, Quero, Tunico canta Coisa de Bamba, É dia de Rede no Mar, Sino da Igrejinha, Prece ao sol entre outras. A festa começa às 14h, com ingressos partindo de R$ 40.
NOVO DISCO
O sambista também deve dar uma palinha do que vem por aí. Tunico está em produção do seu próximo disco "Fases da Vida".
"Esse novo trabalho é um marco na minha trajetória, sinto-me mais amadurecido como artista e mais encantado pela música. Ela me salvou e estou numa nova fase aos 40, despertei outros sentidos em mim pra cantar e compor. Sempre tive meu pai como guru, agora tenho também o maestro Rildo Hora me aconselhando e que apostou na minha linha de composição, que vem de tudo que eu sou, da Vila, do terreiro, um ser humano livre, de pés descalços", detalha.
O disco está sendo gravado no Rio de Janeiro e contará com participações de Péricles, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Martinho da Vila, Ana Clara entre outros. A previsão é que ele seja lançado em março.
- ENSEADA DO SAMBA
- Com Tunico da Vila, Regional da Nair e os DJs Chu Selecta, Mr. Dedus e Lorelai
- Quando: sábado (25), a partir das 14h
- Onde: Enseada Beach Club - Rua O Tempo e o Vento, s/n, Manguinhos, Serra
- Ingressos: R$ 40 (meia/pista/individuaç); R$ 70 (meia/pista/2 pessoas); R$ 90 (meia/pista/3 pessoas)
- Pontos de venda: no site superticket.com.br, nas lojas Mavericks (Shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro); La Vitta (Jardim da Penha); Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha); Prenda (Laranjeiras e Jacaraípe); Central Cartuchos (Laranjeiras); Quentinha da Carol (Manguinhos); Quiosque Enseada 2 (Manguinhos).