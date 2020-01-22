Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Tunico da Vila e Regional da Nair fazem tarde de samba em Manguinhos

Atrações farão uma roda de samba no Enseada Beach Club, neste sábado (25), na Serra

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 19:21
O sambista Tunico da Vila Crédito: Fabio Prieto
Sábado (25) é dia de curtir um partido alto de respeito. Regional da Nair e Tunico da Vila são atrações do "Enseada do Samba", festa do Enseada Beach Club, em Manguinhos, na Serra.
A dobradinha é para garantir que muito bamba se esbalde num aquecimento para o carnaval. Regional vai tocar os clássicos do samba e versões do pop também na cadência e no batuque. Já o filho de Martinho da Vila vai apresentar o show "Quero Quero".

Veja Também

Escolas de samba intensificam ensaios para o Carnaval de Vitória 2020

Confira o calendário dos ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2020

"Esse show é mensageiro, é um canto de liberdade, fala do querer humano, do participar, é um grito, vai ser um desabafo coletivo em tempos abafados", explica Tunico.
No repertório além de Quero, Quero, Tunico canta Coisa de Bamba, É dia de Rede no Mar, Sino da Igrejinha, Prece ao sol entre outras. A festa começa às 14h, com ingressos partindo de R$ 40.

NOVO DISCO

O sambista também deve dar uma palinha do que vem por aí. Tunico está em produção do seu próximo disco "Fases da Vida".
"Esse novo trabalho é um marco na minha trajetória, sinto-me mais amadurecido como artista e mais encantado pela música. Ela me salvou e estou numa nova fase aos 40, despertei outros sentidos em mim pra cantar e compor. Sempre tive meu pai como guru, agora tenho também o maestro Rildo Hora me aconselhando e que apostou na minha linha de composição, que vem de tudo que eu sou, da Vila, do terreiro, um ser humano livre, de pés descalços", detalha.
O disco está sendo gravado no Rio de Janeiro e contará com participações de Péricles, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Martinho da Vila, Ana Clara entre outros. A previsão é que ele seja lançado em março.
  • ENSEADA DO SAMBA
  • Com Tunico da Vila, Regional da Nair e os DJs Chu Selecta, Mr. Dedus e Lorelai
  • Quando: sábado (25), a partir das 14h
  • Onde: Enseada Beach Club - Rua O Tempo e o Vento, s/n, Manguinhos, Serra
  • Ingressos: R$ 40 (meia/pista/individuaç); R$ 70 (meia/pista/2 pessoas); R$ 90 (meia/pista/3 pessoas)
  • Pontos de venda: no site superticket.com.br, nas lojas Mavericks (Shoppings Vitória, Vila Velha e Mestre Álvaro); La Vitta (Jardim da Penha); Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha); Prenda (Laranjeiras e Jacaraípe); Central Cartuchos (Laranjeiras); Quentinha da Carol (Manguinhos); Quiosque Enseada 2 (Manguinhos).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados