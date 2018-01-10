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Urso de Ouro

Três curtas brasileiros vão concorrer em Berlim

As obras tentarão pleitear o Urso de Ouro e de Prata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 12:04

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 12:04

Sala de cinema: três curtas do Brasil vão concorrer ao Urso de Ouro Crédito: Reprodução
Um total de 22 curtas de 18 países, entre eles três brasileiros, concorrerão ao Urso de Ouro e de Prata na 68ª edição do Festival de Berlim, que começa em 15 de fevereiro, informaram nesta terça (9) os organizadores do festival internacional.
> Leia mais notícia de Cultura
Entre os filmes brasileiros, estão Alma Bandida, de Marco Antônio Pereira, e Terremoto Santo, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, além da coprodução Russa, do português João Salaviza e do brasileiro Ricardo Alves Jr.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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