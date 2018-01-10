Três curtas brasileiros vão concorrer em Berlim

Um total de 22 curtas de 18 países, entre eles três brasileiros, concorrerão ao Urso de Ouro e de Prata na 68ª edição do Festival de Berlim, que começa em 15 de fevereiro, informaram nesta terça (9) os organizadores do festival internacional.
Entre os filmes brasileiros, estão Alma Bandida, de Marco Antônio Pereira, e Terremoto Santo, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, além da coprodução Russa, do português João Salaviza e do brasileiro Ricardo Alves Jr.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.