Três curtas brasileiros vão concorrer em Berlim

Sala de cinema: três curtas do Brasil vão concorrer ao Urso de Ouro

Um total de 22 curtas de 18 países, entre eles três brasileiros, concorrerão ao Urso de Ouro e de Prata na 68ª edição do Festival de Berlim, que começa em 15 de fevereiro, informaram nesta terça (9) os organizadores do festival internacional.