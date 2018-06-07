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Toquinho faz show beneficente, em Vitória, para a Pró-Matre

Apresentação está marcada para este sábado (9), no Centro Cultural Sesc Glória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 17:30

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 17:30

Toquinho Crédito: Edson Lopes Jr/ Divulgação
Toquinho desembarca em Vitória, neste sábado (9), para um show especial. O dono de diversos sucessos da MPB se apresenta no Centro Cultural Sesc Glória, a partir das 20h, para um show beneficente. Com ingressos a R$ 110, a apresentação terá renda revertida para melhorias na Pró-Matre.
O show também faz parte da comemoração dos 50 anos da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), que terá um livro de sua história lançado na mesma noite.
Ainda em comemoração aos 50 anos de carreira - completos em 2016 com o aniversário de "O Violão de Toquinho" (1966) -, o músico trará canções consagradas dos 65 discos que gravou para si ou em participação. "Aquarela" (1983), "O Filho que eu Quero Ter" (1975), "O Caderno" (1983) e "Ao que vai Nascer" (1984) devem compor o repertório do show.
RETORNO EM SETEMBRO
Vale lembrar que o músico deve voltar ao Espírito Santo ainda neste ano. No dia 29 de setembro, Toquinho apresenta com Ivan Lins e MPB 4 o show "50 Anos de Música", no Espaço Patrick Ribeiro, em Vila Velha.
Serviço
Toquinho em Vitória
Quando: sábado (9), às 20h
Onde: Centro Cultural SESC Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Ingressos: R$ 110 (preço único), à venda na provedoria do hospital Santa Casa e na EMESCAM
Informações: 3232-4750

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