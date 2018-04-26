Tom Cavalcante anuncia que 'Sai de Baixo' vai virar filme

Os fãs do seriado Sai de Baixo têm mais um motivo para se animar. Depois de seu retorno à programação da Globo no ano passado, tudo indica que o filme do humorístico finalmente vai sair do papel.
"Vem aí Sai de Baixo - O Filme!", publicou Tom Cavalcante, o eterno Ribamar, em seu Instagram, ao lado de uma foto com o elenco reunido: Aracy Balabanian (Cassandra), Luis Gustavo (Vavá), Marisa Orth (Magda) e Miguel Falabella (Caco Antibes).
O ator também publicou um story do elenco durante uma aparente reunião.
Já há algum tempo que os artistas planejavam um longa. De acordo com o jornal O Globo, as filmagens eram previstas para ter começado ainda em 2017, mas a morte de Márcia Cabrita fez com que mudanças precisassem ser feitas no roteiro, que passou a contar com Claudia Jimenez, a Edileuza.