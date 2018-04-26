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CINEMA

Tom Cavalcante anuncia que 'Sai de Baixo' vai virar filme

Humorista publicou a informação em seu Instagram, juntamente com uma foto de quase todo o elenco original reunido

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 20:12
Os fãs do seriado Sai de Baixo têm mais um motivo para se animar. Depois de seu retorno à programação da Globo no ano passado, tudo indica que o filme do humorístico finalmente vai sair do papel.
"Vem aí Sai de Baixo - O Filme!", publicou Tom Cavalcante, o eterno Ribamar, em seu Instagram, ao lado de uma foto com o elenco reunido: Aracy Balabanian (Cassandra), Luis Gustavo (Vavá), Marisa Orth (Magda) e Miguel Falabella (Caco Antibes).
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O ator também publicou um story do elenco durante uma aparente reunião.
Já há algum tempo que os artistas planejavam um longa. De acordo com o jornal O Globo, as filmagens eram previstas para ter começado ainda em 2017, mas a morte de Márcia Cabrita fez com que mudanças precisassem ser feitas no roteiro, que passou a contar com Claudia Jimenez, a Edileuza.

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