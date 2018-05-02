Thiaguinho volta ao Estado com o formato roda de samba

Thiaguinho é puro samba e alegria Crédito: André Nicolau/Divulgação

Thiaguinho é incansável, como puderam perceber os presentes do última edição do Tardezinha, em Guarapari, em janeiro, quando o músico permaneceu no palco por quase seis horas. Foi a segunda vez que o sambista veio ao Estado com o show que desembarca por aqui mais uma vez, no dia 12 de maio, às 15h (sem hora para acabar...). Se você é um dos felizardos que já comprou ingresso, segure-o com força ou o esconda muito bem. Caso ainda não tenha comprado, corra, um sexto lote foi disponibilizado na última segunda-feira e, talvez, se você der sorte, ainda não terá se esgotado enquanto você estiver lendo esta entrevista.

Então faz o seguinte... Vai lá, compra o ingresso, e volta aqui depois para ler o que o músico tem a dizer sobre o sucesso, a carreira, a vida, o universo e tudo mais.

Na primeira edição, o Neymar marcou presença em Vitória. Na segunda, foram quase seis horas de show em Guarapari. Isso, inclusive, trouxe um "novo parâmetro" de apresentação para os capixabas. O que o público pode esperar para este terceiro show? Vai rolar alguma surpresa? Tem algo especial planejado?

O Tardezinha é sempre um show especial. Por ter esse formato de roda de samba, um clima mais intimista, o público curte bastante. Pretendo levar muita música boa e alegria pra galera. Nesse show eu canto grandes sucessos do pagode dos anos 90/ 2000 e também os destaques da minha carreira!

Como faz para que as pessoas sempre queiram voltar a assistir shows desta turnê? Por aqui, os ingressos esgotaram rapidamente, a procura ainda é grande. Qual o segredo do "Tardezinha"?

É mesmo impressionante o sucesso do Tardezinha. A cada ano fazemos 40 shows deste projeto e, até hoje, tivemos os ingressos esgotados em todas as edições. Fico muito feliz com essa receptividade do público. Acho que não existe segredo. Eu sempre procuro me entregar muito nos shows, até porque a energia do público é contagiante. Acho que o repertório bem eclético também ajuda, são pagodes que marcaram a vida das pessoas.

Você canta sucessos seus e também de outros artistas. Como foi a escolha do repertório para este projeto?

Como eu disse, o repertório é bem diversificado. Procuro incluir as músicas que foram destaque nesses meus 16 anos de carreira e pagodes que fizeram sucesso nos anos 1990 e 2000.

A turnê Só Vem acaba de ser lançada e já tem uma agenda que roda o Brasil. Como faz para se desdobrar entre os dois projetos? É difícil conciliar?

Trabalho muito pra dar conta! (risos) São dois projetos distintos, e acho que o público entende bem isso. O Só Vem é o meu trabalho mais recente, a turnê é inspirada no meu último álbum de mesmo nome. Nela eu já incluo músicas novas como Ponto Fraco, Sacode, Só Vem e tantas outros. O Tardezinha é um projeto paralelo. Estamos com ele há três anos e faz muito sucesso com o público.

Recentemente você anunciou novidades em seu canal no YouTube... O que pode adiantar pra gente? Que tipo de novidade os fãs podem esperar?

Eu procuro sempre trazer novidades para o canal, até mesmo porque é uma forma de estar mais próximo do meu público. Em maio vamos lançar um novo projeto pro YouTube e acho que os fãs vão curtir bastante. Mas, por enquanto, não posso adiantar muita coisa.

O projeto que volta ao Estado é um sucesso em todo o país. Como avalia esses três anos do Tardezinha?

Começamos de maneira despretensiosa num período que eu estava morando no Rio de Janeiro e fazendo o SuperStar. Como o programa era ao vivo e eu não podia fazer shows no domingo à noite, Rafael Zulu e eu decidimos criar esse show à tarde. O sucesso foi tanto que resolvemos levar o projeto para outras cidades e continuamos até hoje.

Hoje, vemos o Pagode 90 ainda mais em alta do que naquela década. Vemos também o pagode atual bombando nas rádios, nos shows, entre o público. Acha que com o tempo, aumentou a aceitação com o ritmo? Acha que derrubaram um preconceito que existia com os pagodeiros?

Acredito que o objetivo da música em geral é agregar, unir as pessoas, e o pagode cumpre bem esse papel. É um ritmo contagiante que alegra quem está escutando. Vivemos uma fase musical tão rica que acho que tem espaço pra todos os ritmos.

Tardezinha com Thiaguinho

Quando: sábado, 12 de maio, a partir das 15h.

Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira.

Ingressos: Área Vip (6º lote): R$ 250 (meia). À venda nas lojas Jaklayne Joias, no Bar dos Meninos e no site Blueticket  www.blueticket.com.br (com taxa de conveniência).