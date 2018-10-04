Thiaguinho, Durval, Luan Santana e outros agitam o fim de semana no ES

O fim de semana é de eleições, mas também dá para curtir. Entre os dias 5 e 7 de outubro, a Grande Vitória recebe uma leva de artistas nacionais que prometem animar a noite capixaba. Do axé ao eletrônico, passando pelo funk, sertanejo e samba, as opções são variadas.
Na sexta-feira (5), tem show de Nando Reis, em Vila Velha. No formato voz e violão, o músico apresenta seus grandes sucessos na turnê "Recreio", realizada na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha.
Ainda nesta sexta-feira, Mariene de Castro tem um encontro com Tunico da Vila regado a muito samba. Os dois fazem um show, a partir das 22h, no Spírito Jazz.
No sábado (6), é dia de dançar bastante. Tem show duplo de axé, eletrônico, sertanejo e samba, cada um num município diferente. Entre os destaques está a apresentação do DJ Swarup, pai do DJ Alok. Ele é atração da Up Club Stage - festa que faz parte do festival Universo Paralello. Além dele, se apresentam DJ Bhaskar, Liu, Brunelli, Doozie, RRotik, Mojjo, Jeff Ueda, Ricci, The Doctor e Jess Benevides.
Para os capixabas, ele prepara uma apresentação inédita. "Vai ser minha primeira vez tocando techno, que é um som mais "lento" em comparação ao estilo do que os capixabas estão acostumados a me ver tocar. Será um desafio e um prazer mostrar essa nova vertente do meu trabalho para um público tão especial como o do Espírito Santo", comenta.
E a expectativa do DJ é grande: "Não é minha primeira vez no Estado... Na verdade, será um retorno após alguns anos sem me apresentar no Espírito Santo. As expectativas são muito boas, a festa que estamos trazendo é muito especial e bonita. Tenho certeza de que quem for vai se lembrar para sempre", conclui.
AXÉ
Além do eletrônico, o axé dará as caras também no fim de semana. Durval Lelys e Saulo Fernandes apresentam o projeto "Pranchão", na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. Num formato intimista que relembra o Trinave evento que reunia a Trivela com Durval e o Evanave com Saulo o show mescla apresentações num clima praiano em que o público apaixonado curte os grandes sucessos dos artistas na pista e, claro, nas barracas de praia montadas para incrementar o cenário.
O sertanejo é por conta de Luan Santana, que traz a Vila Velha a turnê "Ano X". O show acontece na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha. Vale lembrar que a classificação é 16 anos. Menores somente acompanhado dos pais ou responsável.
Por fim, o pagode vai correr solto em Cariacica. Thiaguinho é a principal atração do show 'Noithe do Poder', que acontece no Matrix Music Hall e terá ainda Ah! Mr. Dan e grupo Ki Situação complementando a programação. O cantor prepara uma noite inesquecível com o seu novo show Só Vem, inspirado em seu mais recente álbum de inéditas.
O samba segue no domingo, com Xande de Pilares, que é atração na festa "Deixa Acontecer", do Embrazado, na Praia do Canto, na Capital capixaba. Além do repertório repleto de sucessos do cantor, Pedalasamba e VTrack completam a programação da casa, que promete chope liberado, de 17h às 19h, para quem adquirir a caneca (R$ 30).
SERVIÇO:
Nando Reis - Recreio
Quando: sexta-feira (5), a partir das 22h
Onde: Arena Patrick Ribeiro, na Área de Eventos Shopping Vila Velha - R. Juscelino Kubitscheck, 323-451, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Ingressos: R$ 100 (setor bronze); R$ 150 (setor prata); R$ 200(setor ouro). Assinantes do Gazeta Online pagam meia
Pontos de venda: bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no site TUDUS
Informações e contatos: (27) 3533-2221 - Atendimento e vendas pelo Whatsapp: (27) 99278-4740 ou (27) 99275-6843.
Tunico da Vila recebe Mariene de Castro
Quando: sexta-feira (5), a partir das 22h
Onde: Spirito Jazz - Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall- Praia do Canto
Couvert: Mesas salão R$300 (4 lugares)
Reservas: (27) 99506-0438 tel/ Whatsapp
Noithe do Poder
Com Thiaguinho, Ah! Mr. Dan e grupo Ki Situação.
Quando: sábado (6), a partir das 22h
Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica
Ingressos: R$ 40 (pista/meia/3º lote); R$ 70 (camarote/meia/5º lote); R$ 80 (área vip/meia/3º lote)
Ponto de Venda: Ticket Premium
Pranchão
Com Saulo e Durval Lelys
Quando: sábado (6), a partir das 17h
Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos: R$ 90 (meia/3º lote) e R$ 90 (ingresso solidário com doação de produtos de higiene para ACACCI na porta do evento)
Pontos de Venda: Jacklayne Joias, Acesso VIP (Shopping Vitória), Soft Modas (Guarapari), Bicho Guloso e no site Blueticket
Luan Santana - X
Quando: sábado (6), às 21h
Onde: Arena Patrick Ribeiro, na Área de Eventos Shopping Vila Velha - R. Juscelino Kubitscheck, 323-451, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Ingressos: R$ 120 (pista); R$ 200 (pista premium); R$ 700 (mesa bronze/4 pessoas); R$ 800 (mesa prata/4 pessoas); R$ 900 (mesa ouro/4 pessoas)
Pontos de venda: bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no site TUDUS
Informações e contatos: (27) 3533-2221 - Atendimento e vendas pelo Whatsapp: (27) 99278-4740 ou (27) 99275-6843.
Up Club Stage Vitória
Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Ml. Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória)
Quando: sábado (6), a partir das 14h
Ingressos: R$ 80 (pista); R$ 150 (backstage) - Vendas por meio do bilheteriadigital.com.br
Classificação: 18 anos
Informações: (27) 3072-8529
Xande de Pilares
Quando: domingo (7), a partir das 17h
Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)
Ponto de vendas: no site superticket.com.br
Confira o a agenda completa do fim de semana no ES
SEXTA-FEIRA
Festival
4ª Mostra Sesc de Música do Espírito Santo
Com Júlia Papel e Danilo Diniz. Às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Show
A Lira e o Poema
Lançamento do disco de Denise Dalmacchio. Às 19h30. Academia de Letras de Vila Velha. Rua 23 de Maio, 83, Prainha, Vila Velha. Ingressos: R$ 12. Informações: (27) 3389-3549.
Herança Negra
Às 21h. Planet Rock Pub. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282, Guriri Norte, São Mateus. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 99825-0902.
Música Ao Vivo
Banda Du Balaio
Samba e MPB. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Sérgio Benevenuto
Parte do projeto Distorted Covers. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Rogerinho do Cavaco
Às 21h. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 99601-8313.
Ronaldo Rossman
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.
Amaro Lima
Pop rock. Às 20h. HopHaus. Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 2142-6387.
Marcus Trancoso
Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Balada
Fluente
Blecaute. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Arte Som'a 3° Edição Convida com Rapadura Xique Chico (CE), Julio Du Norte (PA) Jah'Lma Pura Reggae Roots (ES), Alex Emissário (ES) e DJ. Mr Dedus. Às 22h. Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.Informações: (27) 98116-3325.
Vitrine Music Bar
Vitrine Sertaneja, com Pedro & Lucas e Cláudio Ponttes. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Stone Pub
Elas Sim, show com As Alquimistas e Dan Abranches. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Garagem Vitória
Tinindo Trincando, Xá da Índia toca Novos Baianos. Às 22h. Entrada: R$ 20. Sábado. Indie J, com Barba Negra & Sii Campos. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem nome). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Wanted Pub
Toca o berrante, aê! com Rayanne Meira e Léo Lima. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Oktoberfest do Liverpub Vitória, com Lady Steel e Bernardo John & banda. Às 22h. Entrada: R$ 30. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Woods Vitória
Santa Sexta, com Pedro & Willian, Felipe Ribeiro, SambAdm e Dj Jess Benevides. Às 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Filipe Fantin, Freelance e DJ Luuh. Às 21h. Couvert: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Barrerito Chopperia
Rian e Rodrigo. Às 22h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Festa
Baile Retrô
Com MC Marechal, Fp Do Trem Bala, Bero Costa, Flyp, Esquilo, Mark Dias, Fabricio V, Jefinho Faraó, Kaya Rap Clan, Wtnd Ngz, Leozí e Magro. Às 23h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (1º lote/ meia); R$ 80 (1º lote/ inteira).
Rock na Praça
Com Gelo-Nove e Charger. Às 19h. Praça de Campo de Aviação. Rua Joaquim Prata, Campo de Aviação, Alegre. Aberto ao público.
Baladinha chique
Com Luis Felipe S., MDrummond e TheSaiterSisters. Às 21 horas. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, número 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
O Dono do Baile
Com Delacruz, Maria, MC Kevin O Chris, DJ Fp Do Trem Bala, DJ Gabriel Do Borel, DJ Jean Du Pcb, DJ Alê, DJ Maykon Sperandio e DJ Leon Mombrine. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/2º lote) a R$ 140 (área vip/ inteira/2º lote).
Forró do Porto
Com DJ Biju e Trio do Porto. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (lista até 0h); R$ 10 (sem lista até 0h); R$ 15 (sem lista após 0h). Informações: (27) 3201-9563.
Forró do Porto
Com DJ Biju e Trio do Porto. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (lista até 0h); R$ 10 (sem lista até 0h); R$ 15 (após 0h). Inf.: (27) 3201-9563.
Teatro
XIII Mostra de Teatro de Alfredo Chaves
Com Coral Dinâmico, recital poético, monólogo de Haydeé Nicolussi, esquetes e show da banda Avulsos. Às 19h. Entrada: R$ 10. O Tesouro, A República. Às 18h. Entrada: R$ 15. Casarão Togneri. Barra do Batatal, Alfredo Chaves.
Sonhatório
Peça da Cia Truks (SP). Às 19h. Colégio América. Rua João Nunes Coelho, 150, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita.
SÁBADO
Festival
4ª Mostra Sesc de Música do Espírito Santo
Com Trio Aruanda e Hércules Gomes. Às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Show
Leandro Sapucahy
Sábado. Às 16h. Terraço Rosário Bar. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 99689-9200.
Pilltime / Cainã / Moreati
Sábado. Às 17h. Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 18h); R$ 20 (sem nome ou após 18h). Informações: (27) 99831-7655.
Música Ao Vivo
Brasil Pandeiro
Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
Banda Trilha
Rock. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Raimundo Machado
Samba de raiz. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Balada
Fluente
Baile das Sereias. Às 21h. Entrada: gratuito (pessoas com tatuagem de sereia); R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Especial 22 anos sem Renato Russo, com Metrópole e UTI4. Às 22h. Ingressos: R$ 10 (até 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.Informações: (27) 98116-3325.
Stone Pub
Solveris. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Garagem Vitória
Indie J, com Barba Negra & Sii Campos. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem nome). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Leonardo Valentim e Eder & Allan. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Bolt
Vinte Um. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Banda 027. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Woods Vitória
João Fellipe & Rafael, Michele Freire e DJ Bruno Fischer. Às 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Embrazado
SambaRei e Thayane & Thyago. Às 14h. Couvert: R$ 20. Domingo. Deixa Acontecer, com Xande de Pilares, Pedalasamba e V Track. Às 17h. Couvert: R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 22h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Teatro
Sonhatório
Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Resto
Estreia do novo espetáculo do Grupo Z de Teatro. Às 17h. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 150, Centro, Vitória.
DOMINGO
Balada
Barrerito Chopperia
Jean Du PCB; Garotos da Praia; Breno e Bernardo. Às 19h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Teatro
Resto
Estreia do novo espetáculo do Grupo Z de Teatro. Às 17h. Entrada gratuita. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 150, Centro, Vitória.