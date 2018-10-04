Thiaguinho, Durval, Luan Santana e outros agitam o fim de semana no ES

Thiaguinho, Durval Lelys, Saulo Fernandes e Luan Santana Crédito: Montagem

O fim de semana é de eleições, mas também dá para curtir. Entre os dias 5 e 7 de outubro, a Grande Vitória recebe uma leva de artistas nacionais que prometem animar a noite capixaba. Do axé ao eletrônico, passando pelo funk, sertanejo e samba, as opções são variadas.

Na sexta-feira (5), tem show de Nando Reis, em Vila Velha. No formato voz e violão, o músico apresenta seus grandes sucessos na turnê "Recreio", realizada na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha.

Ainda nesta sexta-feira, Mariene de Castro tem um encontro com Tunico da Vila regado a muito samba. Os dois fazem um show, a partir das 22h, no Spírito Jazz.

Juarez Petrillo, o DJ Swarup Crédito: Juarez Petrillo/Divulgação

Para os capixabas, ele prepara uma apresentação inédita. "Vai ser minha primeira vez tocando techno, que é um som mais "lento" em comparação ao estilo do que os capixabas estão acostumados a me ver tocar. Será um desafio e um prazer mostrar essa nova vertente do meu trabalho para um público tão especial como o do Espírito Santo", comenta.

E a expectativa do DJ é grande: "Não é minha primeira vez no Estado... Na verdade, será um retorno após alguns anos sem me apresentar no Espírito Santo. As expectativas são muito boas, a festa que estamos trazendo é muito especial e bonita. Tenho certeza de que quem for vai se lembrar para sempre", conclui.

AXÉ

Além do eletrônico, o axé dará as caras também no fim de semana. Durval Lelys e Saulo Fernandes apresentam o projeto "Pranchão", na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. Num formato intimista que relembra o Trinave  evento que reunia a Trivela com Durval e o Evanave com Saulo  o show mescla apresentações num clima praiano em que o público apaixonado curte os grandes sucessos dos artistas na pista e, claro, nas barracas de praia montadas para incrementar o cenário.

O sertanejo é por conta de Luan Santana, que traz a Vila Velha a turnê "Ano X". O show acontece na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha. Vale lembrar que a classificação é 16 anos. Menores somente acompanhado dos pais ou responsável.

Por fim, o pagode vai correr solto em Cariacica. Thiaguinho é a principal atração do show 'Noithe do Poder', que acontece no Matrix Music Hall e terá ainda Ah! Mr. Dan e grupo Ki Situação complementando a programação. O cantor prepara uma noite inesquecível com o seu novo show Só Vem, inspirado em seu mais recente álbum de inéditas.

O samba segue no domingo, com Xande de Pilares, que é atração na festa "Deixa Acontecer", do Embrazado, na Praia do Canto, na Capital capixaba. Além do repertório repleto de sucessos do cantor, Pedalasamba e VTrack completam a programação da casa, que promete chope liberado, de 17h às 19h, para quem adquirir a caneca (R$ 30).

SERVIÇO:

Nando Reis - Recreio

Quando: sexta-feira (5), a partir das 22h

Onde: Arena Patrick Ribeiro, na Área de Eventos Shopping Vila Velha - R. Juscelino Kubitscheck, 323-451, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Ingressos: R$ 100 (setor bronze); R$ 150 (setor prata); R$ 200(setor ouro). Assinantes do Gazeta Online pagam meia

Pontos de venda: bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no site TUDUS

Informações e contatos: (27) 3533-2221 - Atendimento e vendas pelo Whatsapp: (27) 99278-4740 ou (27) 99275-6843.

Tunico da Vila recebe Mariene de Castro

Quando: sexta-feira (5), a partir das 22h

Onde: Spirito Jazz - Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall- Praia do Canto

Couvert: Mesas salão R$300 (4 lugares)

Reservas: (27) 99506-0438 tel/ Whatsapp

Noithe do Poder

Com Thiaguinho, Ah! Mr. Dan e grupo Ki Situação.

Quando: sábado (6), a partir das 22h

Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica

Ingressos: R$ 40 (pista/meia/3º lote); R$ 70 (camarote/meia/5º lote); R$ 80 (área vip/meia/3º lote)

Ponto de Venda: Ticket Premium

Pranchão

Com Saulo e Durval Lelys

Quando: sábado (6), a partir das 17h

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: R$ 90 (meia/3º lote) e R$ 90 (ingresso solidário com doação de produtos de higiene para ACACCI na porta do evento)

Pontos de Venda: Jacklayne Joias, Acesso VIP (Shopping Vitória), Soft Modas (Guarapari), Bicho Guloso e no Jacklayne Joias, Acesso VIP (Shopping Vitória), Soft Modas (Guarapari), Bicho Guloso e no site Blueticket

Luan Santana - X

Quando: sábado (6), às 21h

Onde: Arena Patrick Ribeiro, na Área de Eventos Shopping Vila Velha - R. Juscelino Kubitscheck, 323-451, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Ingressos: R$ 120 (pista); R$ 200 (pista premium); R$ 700 (mesa bronze/4 pessoas); R$ 800 (mesa prata/4 pessoas); R$ 900 (mesa ouro/4 pessoas)

Pontos de venda: bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no bilheteria da Arena Patrick Ribeiro; nas lojas Metal Nobre Acessórios (Shoppings Vila Velha, Vitória, Praia da Costa, Jardins, Mestre Álvaro, Moxuara, Centro da Praia, e na loja da Praia do Canto); Acesso Vip (Shopping Vitória) e no site TUDUS

Informações e contatos: (27) 3533-2221 - Atendimento e vendas pelo Whatsapp: (27) 99278-4740 ou (27) 99275-6843.

Up Club Stage Vitória

Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Ml. Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória)

Quando: sábado (6), a partir das 14h

Ingressos: R$ 80 (pista); R$ 150 (backstage) - Vendas por meio do R$ 80 (pista); R$ 150 (backstage) - Vendas por meio do bilheteriadigital.com.br

Classificação: 18 anos

Informações: (27) 3072-8529

Xande de Pilares

Quando: domingo (7), a partir das 17h

Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Ponto de vendas: no site no site superticket.com.br

Confira o a agenda completa do fim de semana no ES

SEXTA-FEIRA

Festival

4ª Mostra Sesc de Música do Espírito Santo

Com Júlia Papel e Danilo Diniz. Às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Show

A Lira e o Poema

Lançamento do disco de Denise Dalmacchio. Às 19h30. Academia de Letras de Vila Velha. Rua 23 de Maio, 83, Prainha, Vila Velha. Ingressos: R$ 12. Informações: (27) 3389-3549.

Herança Negra

Às 21h. Planet Rock Pub. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282, Guriri Norte, São Mateus. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 99825-0902.

Música Ao Vivo

Banda Du Balaio

Samba e MPB. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Sérgio Benevenuto

Parte do projeto Distorted Covers. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Rogerinho do Cavaco

Às 21h. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 99601-8313.

Ronaldo Rossman

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.

Amaro Lima

Pop rock. Às 20h. HopHaus. Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 2142-6387.

Marcus Trancoso

Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Balada

Fluente

Blecaute. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Arte Som'a 3° Edição Convida com Rapadura Xique Chico (CE), Julio Du Norte (PA) Jah'Lma Pura Reggae Roots (ES), Alex Emissário (ES) e DJ. Mr Dedus. Às 22h. Ingressos: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.Informações: (27) 98116-3325.

Vitrine Music Bar

Vitrine Sertaneja, com Pedro & Lucas e Cláudio Ponttes. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Stone Pub

Elas Sim, show com As Alquimistas e Dan Abranches. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Garagem Vitória

Tinindo Trincando, Xá da Índia toca Novos Baianos. Às 22h. Entrada: R$ 20. Sábado. Indie J, com Barba Negra & Sii Campos. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem nome). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.

Wanted Pub

Toca o berrante, aê! com Rayanne Meira e Léo Lima. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Bolt

Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Oktoberfest do Liverpub Vitória, com Lady Steel e Bernardo John & banda. Às 22h. Entrada: R$ 30. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Woods Vitória

Santa Sexta, com Pedro & Willian, Felipe Ribeiro, SambAdm e Dj Jess Benevides. Às 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Filipe Fantin, Freelance e DJ Luuh. Às 21h. Couvert: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

Barrerito Chopperia

Rian e Rodrigo. Às 22h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Festa





Baile Retrô

Com MC Marechal, Fp Do Trem Bala, Bero Costa, Flyp, Esquilo, Mark Dias, Fabricio V, Jefinho Faraó, Kaya Rap Clan, Wtnd Ngz, Leozí e Magro. Às 23h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (1º lote/ meia); R$ 80 (1º lote/ inteira).

Rock na Praça

Com Gelo-Nove e Charger. Às 19h. Praça de Campo de Aviação. Rua Joaquim Prata, Campo de Aviação, Alegre. Aberto ao público.

Baladinha chique

Com Luis Felipe S., MDrummond e TheSaiterSisters. Às 21 horas. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, número 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

O Dono do Baile

Com Delacruz, Maria, MC Kevin O Chris, DJ Fp Do Trem Bala, DJ Gabriel Do Borel, DJ Jean Du Pcb, DJ Alê, DJ Maykon Sperandio e DJ Leon Mombrine. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/2º lote) a R$ 140 (área vip/ inteira/2º lote).

Forró do Porto

Com DJ Biju e Trio do Porto. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (lista até 0h); R$ 10 (sem lista até 0h); R$ 15 (sem lista após 0h). Informações: (27) 3201-9563.

Forró do Porto

Com DJ Biju e Trio do Porto. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (lista até 0h); R$ 10 (sem lista até 0h); R$ 15 (após 0h). Inf.: (27) 3201-9563.

Teatro





XIII Mostra de Teatro de Alfredo Chaves

Com Coral Dinâmico, recital poético, monólogo de Haydeé Nicolussi, esquetes e show da banda Avulsos. Às 19h. Entrada: R$ 10. O Tesouro, A República. Às 18h. Entrada: R$ 15. Casarão Togneri. Barra do Batatal, Alfredo Chaves.

Sonhatório

Peça da Cia Truks (SP). Às 19h. Colégio América. Rua João Nunes Coelho, 150, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita.

SÁBADO

Festival

4ª Mostra Sesc de Música do Espírito Santo

Com Trio Aruanda e Hércules Gomes. Às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 6 (conveniados); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Show





Leandro Sapucahy

Sábado. Às 16h. Terraço Rosário Bar. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 99689-9200.

Pilltime / Cainã / Moreati

Sábado. Às 17h. Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 18h); R$ 20 (sem nome ou após 18h). Informações: (27) 99831-7655.

Música Ao Vivo





Brasil Pandeiro

Samba. Às 12h30. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.

Banda Trilha

Rock. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.

Raimundo Machado

Samba de raiz. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Balada





Fluente

Baile das Sereias. Às 21h. Entrada: gratuito (pessoas com tatuagem de sereia); R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Especial 22 anos sem Renato Russo, com Metrópole e UTI4. Às 22h. Ingressos: R$ 10 (até 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.Informações: (27) 98116-3325.

Stone Pub

Solveris. Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (sem nome ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Garagem Vitória

Indie J, com Barba Negra & Sii Campos. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem nome). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.

Wanted Pub

Noite do Chapéu com Leonardo Valentim e Eder & Allan. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Bolt

Vinte Um. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Banda 027. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Woods Vitória

João Fellipe & Rafael, Michele Freire e DJ Bruno Fischer. Às 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Embrazado

SambaRei e Thayane & Thyago. Às 14h. Couvert: R$ 20. Domingo. Deixa Acontecer, com Xande de Pilares, Pedalasamba e V Track. Às 17h. Couvert: R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.

Barrerito Chopperia

Richard Viana. Às 22h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Teatro

Sonhatório

Às 19h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Resto

Estreia do novo espetáculo do Grupo Z de Teatro. Às 17h. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 150, Centro, Vitória.

DOMINGO

Balada

Barrerito Chopperia

Jean Du PCB; Garotos da Praia; Breno e Bernardo. Às 19h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Teatro

Resto