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Tardezinha Surreal

Thiaguinho confirma Rodriguinho e Chrigor na Tardezinha em Vitória

Show é despedida do projeto no Espírito Santo
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 mai 2019 às 13:37

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 13:37

Thiaguinho em show que fez em Guarapari, no Espírito Santo; apresentação durou 6 horas Crédito: Bruno Lira
No próximo dia 21 de julho, Thiaguinho já promete reunir ao menos mais dois amigos celebridades em sua "Tardezinha Surreal", na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. O cantor confirmou que vão marcar presença Rodriguinho, ex-Os Travessos, e Chrigor, ex-Exaltasamba.
> Léo Santana e Anitta animam Baile da Santinha em Vitória
Esse show, que será o último do projeto "Tardezinha" na Capital capixaba, será apresentado na versão "Surreal" do cantor. Nela, além de tudo, um dos grandes diferenciais é a forma com que é feita a apresentação, a estrutura e divisão dos setores em pista, backstage e lounge.
SERVIÇO
Tardezinha Surreal com Thiaguinho - Despedida em Vitória
Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Data: 21 de julho de 2019 (domingo), a partir das 15h
Ingressos: R$ 159 (pista, meia-entrada solidária, 7º lote); R$ 258 (backstage, meia-entrada solidária, 5º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br (para o ingresso solidário, é obrigatória a doação de um quilo de alimento não perecível)
Classificação: 18 anos

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