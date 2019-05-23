Thiaguinho confirma Rodriguinho e Chrigor na Tardezinha em Vitória

No próximo dia 21 de julho, Thiaguinho já promete reunir ao menos mais dois amigos celebridades em sua "Tardezinha Surreal", na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. O cantor confirmou que vão marcar presença Rodriguinho, ex-Os Travessos, e Chrigor, ex-Exaltasamba.
Esse show, que será o último do projeto "Tardezinha" na Capital capixaba, será apresentado na versão "Surreal" do cantor. Nela, além de tudo, um dos grandes diferenciais é a forma com que é feita a apresentação, a estrutura e divisão dos setores em pista, backstage e lounge.
SERVIÇO
Tardezinha Surreal com Thiaguinho - Despedida em Vitória
Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)
Data: 21 de julho de 2019 (domingo), a partir das 15h
Ingressos: R$ 159 (pista, meia-entrada solidária, 7º lote); R$ 258 (backstage, meia-entrada solidária, 5º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br (para o ingresso solidário, é obrigatória a doação de um quilo de alimento não perecível)
Classificação: 18 anos