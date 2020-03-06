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Televisão

'The Last of Us' será transformado em série por criador de 'Chernobyl'

Criador do game também participa da adaptação como co-roteirista e produtor executivo

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:29
Game The Last of Us Crédito: Divulgação
O jogo de ação e aventura "The Last of Us" será transformado em uma série pelas mãos do criador do seriado "Chernobyl", Craig Mazin. A informação foi divulgada pela própria desenvolvedora do game, Naughty Dog, nesta quinta-feira (5).
O criador do jogo, Neil Druckmann, também participará da adaptação para a TV como co-roteirista e produtor executivo. Sony Pictures e PlayStation Pictures dividem a produção.
"The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.
Sua continuação, "The Last of Us - Part II", será lançada no dia 29 de maio. Ainda não há previsão para a estreia da série, nem detalhes sobre o seu elenco.

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