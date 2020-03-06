'The Last of Us' será transformado em série por criador de 'Chernobyl'

Game The Last of Us Crédito: Divulgação

O jogo de ação e aventura "The Last of Us" será transformado em uma série pelas mãos do criador do seriado "Chernobyl", Craig Mazin. A informação foi divulgada pela própria desenvolvedora do game, Naughty Dog, nesta quinta-feira (5).

O criador do jogo, Neil Druckmann, também participará da adaptação para a TV como co-roteirista e produtor executivo. Sony Pictures e PlayStation Pictures dividem a produção.

Were so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

"The Last of Us" é um famoso game lançado para PlayStation 3 em 2013 e para PS4 em 2014. Ele se passa em um mundo pós-apocalíptico e acompanha a jornada do personagem Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para uma infecção fatal em Ellie, uma garota imune ao vírus.