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CINEMA

Terry Gilliam sofre AVC e deve ser ausência no Festival de Cannes

Terry Gilliam passa bem, mas a exibição de seu filme sobre Don Quixote ainda não foi confirmada

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 21:44
O cineasta Terry Gilliam Crédito: Facebook / Terry Gilliam
O cineasta Terry Gilliam, de 77 anos, sofreu um acidente vascular cerebral e foi hospitalizado neste final de semana em Londres. Sendo assim, o diretor é desfalque certo no Festival de Cannes, que começou nesta terça-feira, 8. Segundo informações da família, Gilliam passa bem e está fora de perigo.
Ainda não se sabe, no entanto, se o novo filme de Terry Gilliam, sobre Don Quixote, poderá ser exibido no festival. Na última segunda-feira, 7, um tribunal de Paris ouviu uma ação civil pedindo o cancelamento da exibição. O pedido foi feito pelo produtor português Paulo Branco que afirma deter os direitos de The Man Who Killed Don Quixote (ainda sem título em português). A corte informou que a decisão só será tomada nesta quarta-feira, 9.
Terry Gilliam dirigiu filmes como Os Bandidos do Tempo (1981), Brazil: O Filme (1985) e Os Doze Macacos (1995). Jonathan Pryce, Adam Driver e Olga Kurylenko integram o elenco de The Man Who Killed Don Quixote.
Projeto antigo
Este episódio judicial prolonga um pouco mais a "maldição" que atinge há quase duas décadas The Man Who Killed Don Quixote. No ano 2000, Gilliam precisou interromper a filmagem de sua adaptação livre da célebre obra de Miguel de Cervantes, na época com Jean Rochefort, Johnny Depp e Vanessa Paradis, devido a uma série de infortúnios, como inundações no set de gravação e uma hérnia de disco sofrida pelo já falecido ator francês. Ele tentou reviver o projeto em várias ocasiões, mas se deparou com a falta de financiamento.

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