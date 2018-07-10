Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ANIMAÇÃO

Terceira temporada do desenho 'Irmão do Jorel' estreia em julho

Nova leva deve contar com 26 episódios

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 20:07
Protagonista do desenho 'Irmão do Jorel' Crédito: Irmão do Jorel / Divulgação
Os fãs do desenho Irmão do Jorel já podem ir se preparando: os novos episódios da série irão ao ar a partir do próximo dia 16.
A terceira temporada será exibida de segunda a quinta-feira, às 19h15, no Cartoon Network. Na trama, o personagem principal tentará manter sua vida após a partida de sua amiga Lara para o Japão.
A emissora fará uma maratona com os principais episódios da segunda temporada a partir das oito horas da manhã do próprio dia 16, e a partir das 14 horas no canal do YouTube do Cartoon Network.
Na nova temporada, que terá 26 episódios, o Irmão do Jorel encontra um antigo álbum de família perdido e volta ao seu passado para descobrir que conhecia Lara antes do que imaginava. Um episódio também contará com a participação do cantor Criolo, dando vida a um tomate rapper.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados