Terceira temporada do desenho 'Irmão do Jorel' estreia em julho

Protagonista do desenho 'Irmão do Jorel' Crédito: Irmão do Jorel / Divulgação

Os fãs do desenho Irmão do Jorel já podem ir se preparando: os novos episódios da série irão ao ar a partir do próximo dia 16.

A terceira temporada será exibida de segunda a quinta-feira, às 19h15, no Cartoon Network. Na trama, o personagem principal tentará manter sua vida após a partida de sua amiga Lara para o Japão.

A emissora fará uma maratona com os principais episódios da segunda temporada a partir das oito horas da manhã do próprio dia 16, e a partir das 14 horas no canal do YouTube do Cartoon Network.