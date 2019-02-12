Terceira temporada de 'The Handmaids Tale' ganha data de estreia

O serviço de streaming Hulu divulgou, durante um evento da Associação de Críticos de Televisão, a data de estreia da terceira temporada de "The Handmaid's Tale". A série distópica, baseada no romance da canadense Margaret Atwood, terá novos episódios a partir de 5 de junho.
Em 30 segundos de imagens que farão parte dos próximos episódios, as Aias aparecem à beira de um contra ataque ao governo, sob a voz do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan (que governou de 1981 a 1989), em um discurso de 1984.
"É novamente manhã na América. Hoje, mais mulheres irão trabalhar", diz. "Nesse ano, dúzias de crianças nascerão de famílias saudáveis e felizes."
A série, baseada no romance homônimo da canadense Margaret Atwood, lançado em 1985, narra um futuro no qual a democracia nos Estados Unidos é substituída por um governo opressivo, cristão e machista, em que mulheres existem exclusivamente para servir aos homens. A produção já venceu oito prêmios Emmy, incluindo melhor série dramática.