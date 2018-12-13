Temer assina MP que amplia repasse das loterias para cultura e esporte

O presidente Michel Temer discursa na cerimônia de sanção da lei que cria o Sistema Único de Segurança (SUSP), no Palácio do Planalto. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira (12) a Medida Provisória 846, que dispõe, entre outros, sobre os repasses de recursos da loteria à cultura e ao esporte.

Entre as principais medidas, está o aumento de 2,87% para 2,92%, em 2018, e de 0,5% para 2,91%, a partir de 2019, do percentual da arrecadação das loterias para o Fundo Nacional de Cultura.

Também amplia a participação do Ministério do Esporte (3% para 3,5% em 2018, e 0,66% para 3,53% a partir de 2019) na arrecadação de fundos da loteria.