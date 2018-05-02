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Em Vitória

Temas de filmes dão ritmo a concerto da Orquestra Sinfônica do ES

Oses ficará por quase uma semana com apresentações em Vitória

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:02
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) está em cartaz no Teatro da Ufes para três apresentações. De terça (8) a quinta-feira (10), a orquestra realiza o concerto "Cinema Especial", onde tocarão temas de filmes emblemáticos. Os ingressos estão à venda por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
Sob a regência do maestro Leonardo David, o repertório vai incluir as canções dos clássicos "E.T. - O Extraterrestre", "Tubarão", "Super Homem", "O Patriota", "Jurassic Park" e "Star Wars". A Oses também apostará nos hits de "Peal Harbor" e "Piratas do Caribe", além da famosa abertura de filmes da "20th Century Fox", de Alfred Neuman.
Segundo o maestro, a execução dos temas é ensaiada nos mínimos detalhes para encantar os fãs - assim como aconteceu na Rockestra, que brindava o rock com toda a Oses. "As apresentações da Oses mostram que podemos ser abrangentes, agradando um público mais jovem que gosta de cinema, assim como um programa para toda a família. Serão três apresentações inesquecíveis", aponta.
SERVIÇO
"Cinema Especial"
Onde: Teatro Universitário da UFES | Goiabeiras, Vitória
Quando: Dias 8 (terça), 9 (quarta) e 10 (quinta), sempre às 20h
Quanto: R$10 (inteira) e R$5 (meia)
Mais informações: (27) 3335-2953

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