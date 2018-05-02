Temas de filmes dão ritmo a concerto da Orquestra Sinfônica do ES

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) está em cartaz no Teatro da Ufes para três apresentações. De terça (8) a quinta-feira (10), a orquestra realiza o concerto "Cinema Especial", onde tocarão temas de filmes emblemáticos. Os ingressos estão à venda por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Sob a regência do maestro Leonardo David, o repertório vai incluir as canções dos clássicos "E.T. - O Extraterrestre", "Tubarão", "Super Homem", "O Patriota", "Jurassic Park" e "Star Wars". A Oses também apostará nos hits de "Peal Harbor" e "Piratas do Caribe", além da famosa abertura de filmes da "20th Century Fox", de Alfred Neuman.

Segundo o maestro, a execução dos temas é ensaiada nos mínimos detalhes para encantar os fãs - assim como aconteceu na Rockestra, que brindava o rock com toda a Oses. "As apresentações da Oses mostram que podemos ser abrangentes, agradando um público mais jovem que gosta de cinema, assim como um programa para toda a família. Serão três apresentações inesquecíveis", aponta.

SERVIÇO

"Cinema Especial"

Onde: Teatro Universitário da UFES | Goiabeiras, Vitória

Quando: Dias 8 (terça), 9 (quarta) e 10 (quinta), sempre às 20h

Quanto: R$10 (inteira) e R$5 (meia)