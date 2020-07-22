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Cine Teatro Ribalta

Teatro de Vitória oferece curso virtual de malabarismo na pandemia

Segundo a organização, oficina circense é a primeira de uma série e acontece nos dias 22 e 29 de julho e 5 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 14:50

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 14:50

Professores do Circo Infinito ensinam malabarismo
Professores do Circo Infinito ensinam malabarismo Crédito: Cine Teatro Ribalta/Divulgação
Querendo tornar a quarentena produtiva? A equipe do Cine Teatro Ribalta, junto aos profissionais do Circo Infinito, realizam oficinas para inserir os interessados na arte circense.  Nos dias 22 e 29 de julho e 5 de agosto, quem quiser aprender mais da arte do malabarismo pode aproveitar a oportunidade. 
Por meio de aplicativo, o curso vai mostrar técnica e prática de como se aventurar nos malabares. Os inscritos só têm que ter o material em casa. Bolinha de tênis, meias, frutas... o que tiver por perto e que apresente segurança no manuseio, vale para aprender.
"Os professores vão ensinar a fazer os malabares, mostrando, e depois passando como são realizados os movimentos, na técnica e na prática", fala Roberta Portela, sócia do espaço cultural de Vitória.

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As oficinas, que são as primeiras da modalidade circense que são sediadas pelos organizadores, possuem taxa de inscrição de R$ 100 por pessoa. Assim que o pagamento for confirmado, o candidato receberá um link do aplicativo Zoom, que deve ser acessado no dia e horário marcados para as aulas.
Segundo Roberta, logo após a abertura das inscrições, algumas pessoas já buscaram o serviço. Para ela, esta resposta mostra o quanto que atividades culturais podem ajudar a população que está isolada em meio à pandemia do coronavírus. O grupo ainda define quais outras oficinas serão ministradas mais a frente.
"As expectativas são as melhores possíveis. (Os professores) Raiza e Ronnie são muito divertidos e carinhosos, amam o que fazem e por isso estamos juntos nesta parceria "
Roberta Portela - Proprietária do Cine Teatro Ribalta e agitadora cultural
"Estamos passamos por um momento muito complexo e nós, que trabalhamos com arte e cultura, sabemos o quanto este setor é importante. Porem, o desafio é enorme pois somos um dos setores da economia criativa mais atingidos pela crise da Covid-19. Estamos nos unindo e formando parcerias para juntos continuarmos nossos trabalhos", pondera.
Roberta também destaca que, embora a primeira aula do curso seja realizada nesta quarta (22), os interessados podem se inscrever, ainda, até o fim da próxima semana.

A NOITE ILUMINADA

Na próxima segunda-feira (27), o teatro da Capital também vai transmitir uma peça em parceria com a Cia. Junco pelo Instagram do Cine Teatro Ribalta. O espetáculo, "A Noite Iluminada", terá ingresso solidário e não obrigatório, que poderá ser pago em valor espontâneo por meio do PicPay do espaço cultural.

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