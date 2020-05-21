Taylor Lautner vende roupas e doará dinheiro para afetados pela pandemia

O ator Taylor Lautner anunciou no domingo, 17, que irá vender diversas roupas que possui, tanto usadas quanto novas, para arrecadar dinheiro, que será doado para pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Ele classificou a ação como uma limpeza de primavera, atual estação do ano nos Estados Unidos, onde mora.
Conhecido pelo papel do lobisomem Jacob na saga Crepúsculo, o ator fez o anúncio em sua conta no Instagram, onde publicou alguns stories mostrando o processo de limpeza do armário e a separação das peças de roupa que foram colocadas à venda, incluindo algumas autografadas por Taylor.
"Limpeza de primavera! Vendendo muitas roupas novas e usadas do meu guarda-roupa. Os rendimentos irão ser usados para ajudar os afetados pela covid-19", informou o ator no vídeo. As roupas podem ser compradas neste site, e até o momento a maioria delas já foi vendida.