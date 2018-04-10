Tardezinha, com Thiaguinho, tem ingressos esgotados em Vitória

Tardezinha: Thiaguinho faz show de seis horas em Guarapari Crédito: Bruno Lira / Adriana Jenner Assessoria

A galera que deixou para comprar os ingressos para a Tardezinha, com Thiaguinho, mais próximo do dia do evento acabou perdendo. As entradas esgotaram pouco mais de um mês antes do show, que será realizado no dia 12 de maio, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.

Se é a espera por um show longo, como aconteceu no verão de Guarapari, ou a presença ilustre de um famoso, como a vinda de Neymar na primeira edição em Vitória, em 2017, não sabemos. Mas o evento chamou atenção novamente e promete repetir a dose de boa música, com sucessos do pagodeiro e releituras das músicas de outros artistas e muito pagode dos anos 90.

O projeto tem a mesma característica em todos os locais: palco 360, bem intimista, a decoração do espaço procura ser a mais intimista possível, e a duração do show varia de 3 a 4 horas.

Tardezinha

Quando: 12 de maio, a partir das 15h

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Bento Ferreira, Vitória