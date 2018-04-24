Tardezinha, com Thiaguinho, abre lote extra de ingressos

Thiaguinho posa com o sócio do Tardezinha, Rafael Zulu, no show de Guarapari Crédito: Bruno Lira / Adriana Jenner Assessoria

Quem achou que ia perder o show de Thiaguinho, no próximo dia 12 de maio, em Vitória, pode ter um pouco de esperança. A produção abriu um lote extra de ingressos para a Tardezinha, que estava com entradas esgotadas há cerca de 15 dias.

Mas, como normalmente acontece, quem deixa para última hora acaba tendo um problema, o valor mais salgado. O lote extra de ingressos sai a R$ 250 (meia), enquanto o quinto e penúltimo lote - disponível até o início de abril - custava R$ 190 (meia). As entradas estão disponíveis nas lojas físicas, pela internet a venda começa na segunda-feira (30).

Independente do valor, o evento vai bombar. Afinal, 3.500 entradas já foram vendidas para o evento. Se é a espera por um show longo, como aconteceu no verão de Guarapari, ou a presença ilustre de um famoso, como a vinda de Neymar, Gabriel Jesus, Rafael Zulu e Marcus Buaiz na primeira edição em Vitória, em 2017, não sabemos. Mas o evento chamou atenção novamente e promete repetir a dose de boa música, com sucessos do pagodeiro e releituras das músicas de outros artistas e muito pagode dos anos 90.

O projeto tem a mesma característica em todos os locais: palco 360, bem intimista, a decoração do espaço procura ser a mais intimista possível, e a duração do show varia de 3 a 4 horas.

SERVIÇO

Tardezinha

Quando: 12 de maio, a partir das 15h

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Bento Ferreira, Vitória

Ingressos: R$ 250 (meia)