Tancredão abre inscrições para colônia de férias gratuita

Férias é o momento da criançada gastar toda a energia. Como alguns pais trabalham e não tem tempo para levar os filhos para essas atividades, as colônias de férias são uma boa opção, ainda mais as gratuitas. Assim, a Prefeitura de Vitória abriu 640 vagas na Colônia de Férias do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em janeiro. A atividade é destinada a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.
Os pais e responsáveis interessados em colocar seus filhos nas atividades devem ficar atentos. As inscrições estão sendo feitas online, no portal Vix Cursos. Ao acessar o site, a ação já aparece na página principal. Caso isso não aconteça automaticamente, basta selecionar "Colônia de Férias" na aba "Modalidade".
As turmas têm duração de uma semana e são oferecidas nos períodos matutino (das 8h às 10h40) e vespertino (das 14h às 16h40). A primeira colônia será de 7 a 11 de janeiro e a última, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. Haverá futebol de sabão, jogos de tabuleiro e atividades lúdicas, entre outras ações.