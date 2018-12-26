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Tancredão abre inscrições para colônia de férias gratuita

São 640 vagas distribuídas em oito turmas que acontecem nos períodos matutino e vespertino

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 15:01
Colônia de Férias no Tancredão vai acontecer em janeiro e terá inscrições online Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Férias é o momento da criançada gastar toda a energia. Como alguns pais trabalham e não tem tempo para levar os filhos para essas atividades, as colônias de férias são uma boa opção, ainda mais as gratuitas. Assim, a Prefeitura de Vitória abriu 640 vagas na Colônia de Férias do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em janeiro. A atividade é destinada a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.
Os pais e responsáveis interessados em colocar seus filhos nas atividades devem ficar atentos. As inscrições estão sendo feitas online, no portal Vix Cursos. Ao acessar o site, a ação já aparece na página principal. Caso isso não aconteça automaticamente, basta selecionar "Colônia de Férias" na aba "Modalidade".
As turmas têm duração de uma semana e são oferecidas nos períodos matutino (das 8h às 10h40) e vespertino (das 14h às 16h40). A primeira colônia será de 7 a 11 de janeiro e a última, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. Haverá futebol de sabão, jogos de tabuleiro e atividades lúdicas, entre outras ações.

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