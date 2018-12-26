Tancredão abre inscrições para colônia de férias gratuita

Férias é o momento da criançada gastar toda a energia. Como alguns pais trabalham e não tem tempo para levar os filhos para essas atividades, as colônias de férias são uma boa opção, ainda mais as gratuitas. Assim, a Prefeitura de Vitória abriu 640 vagas na Colônia de Férias do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), em janeiro. A atividade é destinada a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.