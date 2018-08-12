Talento no sangue: filhos seguem os passos dos pais nas artes

Mario Ruy e seu filho Gabriel: paixão pela música Crédito: Acervo pessoal

Gabriel Ruy, conhecido como Gabrielzinho, começou a tocar bateria aos três anos de idade. Um fato curioso, não fosse ele filho de Mario Ruy, 72 anos, guitarrista da banda Os Mamíferos, grupo que se destacou na cena musical de Vitória nas décadas de 1960 e 1970. Guitarrista e baterista, o pai de Gabriel integrou diversas bandas como Bossa Praia, Gato Preto, Mistura Fina e Nota Jazz  e o filho seguiu um caminho parecido.





Caçula de três, Gabriel sempre teve instrumentos em casa por conta do pai. Os ensaios das bandas sempre são na casa do baterista, então sempre cresci cercado por músicos. Meio que não tive escolha, quando fui ver eu já estava tocando. Meu pai sempre me apoiou. Seguir carreira na música não é fácil, diz.

De Mario, além do talento, Gabriel herdou o gosto musical. Pai e filho gostam de música brasileira, instrumental e jazz. E o que mais o filho admira no pai é a sua persistência.

Meu pai nunca deixou a peteca cair. Ele teve um emprego formal mas nunca deixou de ser músico. Na época dele era difícil sobreviver de música. Mas ela estava 24 horas presente na nossa casa, mais do que qualquer outra coisa. E é assim até hoje, que ele está há 20 anos aposentado, entrega Gabriel.

PAIS FAMOSOS

No meio da arte, é comum filhos seguirem o caminho dos pais  Sandy e Junior, Fiuk, Lúcio Mauro Filho, Camila Pitanga... a lista é gigante.

Recentemente, Caetano Veloso gravou um CD e DVD Ofertório ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. Alguns filhos do também baiano Gilberto Gil alguns também escolheram a vida artística, e não foi só Preta. Bem Gil, outro filho, é compositor, cantor, arranjador, produtor musical e multi-instrumentista. Ele agora se apresenta com seu filho Bento (neto de Gilberto Gil), de 14 anos, no show Bem e Bento cantam BEN com repertório de Jorge Ben.

Na sétima arte, da direção a atuação, é comum ver pais e filhos dentro e fora da telona. Cenas de Francis Ford Coppola com a filha Sofia ainda pequena nos bastidores dos seus filmes são comuns. Sofia cresceu e se rendeu ao cinema, como o pai, um dos maiores cineastas da história, diretor de O Poderoso Chefão e Apocalypse Now. Sofia ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2003, por Encontros e Desencontros, e se tornou a terceira mulher a ser indicada para um Oscar de Melhor Diretor. Confira outros filhos famosos que se espelharam nos pais e que herdaram não só o sobrenome, mas também o talento dos pais.

Will e Jaden Smith

Jaden é multitalentoso assim como o pai. Eles já cantaram, dançaram e atuaram juntos, como no filme À Procura da Felicidade (2006), sua estreia no cinema.

James e Scott Caan

Scott atuou em Entourage: Fama & Amizade e é filho de James, que deu vida ao icônico Sonny Corleone em O Poderoso Chefão.

Martin Sheen, Charlie Sheen e Emilio Estevez

Uma das famílias mais famosas de Hollywood é capitaneada por Martin, pai de Emílio, que atuou em Clube dos Cinco, e o polêmico Charlie, da série Two and Half Men.

Ben and Jerry Stiller

Pai e filho começaram a trabalhar juntos no filme Férias Quentíssimas (1987) e repetiram o feito em Turma da Pesada (1995), Zoolander e Antes Só do Que Mal Casado (2007).

Kirk, Michael e Cameron

Cameron é o filho mais velho de Michael. Ele seguiu o caminho do famoso pai, ator ganhador do Oscar, que também é filho da lenda viva do cinema, Kirk Douglas.

Reginaldo e Marcelo Faria

Marcelo estreou na televisão em minissérie protagonizada por seu pai. Também atuaram juntos nas novelas Amor Eterno Amor e Beleza Pura.

Tarcísio Meira e Tarcísio Filho

Tarcisinho é o filho único de Tarcisão com a atriz Glória Maria. Ele é a cara do pai.

Angelina Jolie e Jon Voight