Taís Alvarenga exalta emoções em 'Coração Só', seu disco de estreia

A história da carioca Taís Alvarenga com a música teve início ainda na infância, quando ela começou a arrastar umas notas no piano. Aos 8 anos, ela já se especializava no instrumento pelo qual é apaixonada. Em Coração Só, seu disco de estreia, Taís reforça a paixão: é a responsável pelo piano em 15, das 16 faixas.

A escolha pelo lançamento do disco justamente no 8 de março é intencional: Taís, uma das novas promessas da cena indie/alternativa, acredita na música como um instrumento de conscientização. Com o trabalho recém-lançado, espera desmistificar a montanha-russa emocional das relações amorosas.

Sou uma mulher super forte, feminista, e entendo que precisamos ter liberdade para sermos o que quisermos. Aqui, brigo para subir no palco e ser vista como mais que um corpo. O poder da mulher está nisso: ser livre para se assumir o que quiser. Nesse caso, estou assumindo as minhas verdades para o mundo do jeito mais genuíno possível, destaca a cantora, logo de cara.

Todas as experiências presentes nas canções foram vivenciadas por Taís. Uma das principais faixas, Você Se Enganou, foi escrita no calor de uma briga. Na canção, a artista nos leva a uma caminhada solitária e reflexiva, como se estivesse externando algo que gostaria de dizer em uma discussão. O videoclipe da música, que tem quase 700 mil visualizações no YouTube, foi produzido por Phill Mendonça, que já trabalhou com Anitta e Nego do Borel.

Para a cantora, escrever sobre alguma situação pela qual já passou traz uma carga emocional maior ao seu trabalho.

É muito mais forte. Ao mesmo tempo, é mais fácil, mais genuíno, mais instintivo. As músicas vieram com facilidade, algumas foram compostas em dez minutos e sofreram apenas algumas modificações depois, conta, em entrevista por telefone ao C2.

Propositalmente, seu primeiro trabalho também vem para confrontar o momento atual que a sociedade vive. Nela, Taís julga a verdade apenas como um lapso. O disco vem na contramão de tudo. São faixas produzidas para serem fortes e intensas, assim como considero os sentimentos verdadeiros.

Taís não esconde a empolgação ao falar da produção do disco, assinada por Pupillo, baterista do icônico Nação Zumbi. O único interesse dele era de que esse disco dissesse as coisas que eu precisava dizer. Como mulher, me senti respeitada. Sou mais nova, estou começando a carreira, e encontrei alguém totalmente disponível artisticamente para encontrar um caminho comigo, destaca.