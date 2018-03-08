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Lançamento

Taís Alvarenga exalta emoções em 'Coração Só', seu disco de estreia

Uma das promessas da cena indie, carioca canta dramas pessoais em seu primeiro disco

Publicado em 07 de Março de 2018 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 22:18
A história da carioca Taís Alvarenga com a música teve início ainda na infância, quando ela começou a arrastar umas notas no piano. Aos 8 anos, ela já se especializava no instrumento pelo qual é apaixonada. Em Coração Só, seu disco de estreia, Taís reforça a paixão: é a responsável pelo piano em 15, das 16 faixas.
A escolha pelo lançamento do disco justamente no 8 de março é intencional: Taís, uma das novas promessas da cena indie/alternativa, acredita na música como um instrumento de conscientização. Com o trabalho recém-lançado, espera desmistificar a montanha-russa emocional das relações amorosas.
Sou uma mulher super forte, feminista, e entendo que precisamos ter liberdade para sermos o que quisermos. Aqui, brigo para subir no palco e ser vista como mais que um corpo. O poder da mulher está nisso: ser livre para se assumir o que quiser. Nesse caso, estou assumindo as minhas verdades para o mundo do jeito mais genuíno possível, destaca a cantora, logo de cara.
Todas as experiências presentes nas canções foram vivenciadas por Taís. Uma das principais faixas, Você Se Enganou, foi escrita no calor de uma briga. Na canção, a artista nos leva a uma caminhada solitária e reflexiva, como se estivesse externando algo que gostaria de dizer em uma discussão. O videoclipe da música, que tem quase 700 mil visualizações no YouTube, foi produzido por Phill Mendonça, que já trabalhou com Anitta e Nego do Borel.
Para a cantora, escrever sobre alguma situação pela qual já passou traz uma carga emocional maior ao seu trabalho.
É muito mais forte. Ao mesmo tempo, é mais fácil, mais genuíno, mais instintivo. As músicas vieram com facilidade, algumas foram compostas em dez minutos e sofreram apenas algumas modificações depois, conta, em entrevista por telefone ao C2.
Propositalmente, seu primeiro trabalho também vem para confrontar o momento atual que a sociedade vive. Nela, Taís julga a verdade apenas como um lapso. O disco vem na contramão de tudo. São faixas produzidas para serem fortes e intensas, assim como considero os sentimentos verdadeiros.
Taís não esconde a empolgação ao falar da produção do disco, assinada por Pupillo, baterista do icônico Nação Zumbi. O único interesse dele era de que esse disco dissesse as coisas que eu precisava dizer. Como mulher, me senti respeitada. Sou mais nova, estou começando a carreira, e encontrei alguém totalmente disponível artisticamente para encontrar um caminho comigo, destaca.
 

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