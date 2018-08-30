Suspeitos Na Mira celebra 25 anos com show em Vitória

Um dos grupos há mais tempo na ativa com a formação original no Estado, o Suspeitos Na Mira se prepara para comemorar 25 anos com o show Suspeitos Na Mira Convoca, realizado no próximo sábado (1º), no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

Na apresentação, L. Brau, Dudu du Rap, LD Fli e Sagaz vão mostrar ao público canções do disco Perigo Iminente, lançado originalmente em 2004 e reeditado pelo grupo no ano passado. Além disso, os rappers prometem apresentar em primeira mão quatro músicas inéditas que integram o próximo disco do grupo, ainda em fase inicial de produção.

O evento terá a participação de outros nomes que também marcaram a história do grupo ao longo destas duas décadas e meia, como Elem Nara, Adikto, Fábio Carvalho, M Five, Dan Carlos, DJ Eric Jack, Banca Bicho Solto e Underground Funkers. Este último vai apresentar no palco passos de breakdance com os dançarinos ATK, Ciel, Kenin, Liudre, Teuxin e Thiaguin.

O quarteto foi formado no início dos anos 1990, depois que os integrantes já haviam vivenciado o movimento inicial do hip-hop no Estado. Na época, os quatro amigos foram impulsionados por um fato: foram os únicos passageiros expulsos de um ônibus saído do Centro de Vitória durante uma batida policial, mesmo sem cometer nada ilícito.

A partir de então, passaram a escrever letras com temática de protesto, sempre contra as desigualdades sociais e o racismo ainda tão presente na sociedade.

A gente costuma dizer isso, que a temática desse disco é muito nova ainda. Está tudo muito vivo, principalmente agora, nesse período em que observamos tantos problemas e que percebemos que nada mudou muito, ressalta Sagaz, um dos responsáveis pelos vocais do grupo.

Segundo o rapper, além de celebrar os 25 anos do grupo, o show servirá para encerrar um ciclo e dar início a uma nova fase do Suspeitos Na Mira. Em breve, o quarteto promete lançar um novo álbum.

A ideia é bater o carimbo em cima desse trampo, mostrá-lo a essa galera da nova geração, e depois partir para um novo momento. Deu tempo de reformular muitas ideias, e agora vamos nos preparar para colocar isso para fora, para produzir mais videoclipes, garante Sagaz, lembrando que Perigo Iminente tornou-se um clássico do rap capixaba.

Suspeitos na Mira - 25 anos

Quando: Sábado (1), às 19h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia). À venda na bilheteria do Sesc Glória.