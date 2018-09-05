Surpresa na 2ª noite do Festival de Cinema de Vitória. Veja fotos

A segunda noite do 25º Festival de Cinema de Vitória, nesta terça-feira (4), foi marcada por momentos marcantes. É que a veterana atriz Maria Gladys recebeu homenagem surpresa do Festival, no palco do Teatro Carlos Gomes, no Centro da Capital. Além da homenagem, a atriz ganhou o troféu das mãos do ator e amigo Matheus Nachtergaele.

A atriz é jurada da Mostra Competitiva de Longas e passa a semana na capital capixaba. Gladys é a eterna Lucimar de "Vale Tudo", novela que acaba de completar de 30 anos. A atriz integrou também o elenco da comédia "Pé na Cova", exibida pela TV Globo em 2016.

E quem fez a cerimônia da noite foi o ator Juan Alba ao lado da colunista Renata Rasseli. Em recente trabalho, Juan viveu o personagem Amadeu na novela "Velho Chico". Em 2017, atuou em "Tempo de Amar" e "O Outro Lado do Paraíso".

Depois das sessões de curtas e do longa, o agito musical no lounge ficou por conta de Rita Cadillac e Ursula Pussynail, que agitaram o espaço no fim da noite de terça.

Rita Cadillac fez um show no lounge do festival, anexo ao Teatro Carlos Gomes Crédito: Claudio Postay/Divulgação

QUARTA-FEIRA

E a noite desta quarta-feira (5), será apresentada pela atriz Bel Kutner e o ex-integrante da banda Kid Abelha, o saxofonista George Israel. E haverá também mais homenagem no palco do Teatro.

Autor de mais de 25 roteiros originais, além de adaptações literárias, e o nome à frente de A Dama do Lotação (1978), estrelado por Sônia Braga - filme que ocupa o sexto lugar de maior bilheteria do cinema nacional atualmente, levando mais de 6,5 milhões de pessoas às salas de exibição, o cineasta e artista plástico Neville DAlmeida receberá homenagem do 25º Festival de Cinema de Vitória pelos seus 50 anos de carreira como um dos maiores diretores do cinema brasileiro. O cineasta sobe ao palco do Teatro Carlos Gomes para receber o Troféu Vitória e o abraço do público às 19h. Entrada franca.