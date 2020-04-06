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Cultura

Supremo nega recurso pedindo suspensão da exoneração de Roberto Alvim

Por unanimidade, STF decidiu que o ex-secretário de Cultura demitido por Bolsonaro não deve voltar ao cargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 19:48

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 19:48

O Secretário da Cultura, Roberto Alvim é demitido após usar frase de nazista
O Secretário da Cultura, Roberto Alvim é demitido após usar frase de nazista Crédito: Divulgação
Em votação realizada na sexta (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um recurso pedindo que Roberto Alvim voltasse ao comando da Secretaria Especial da Cultura.
Ele foi exonerado por Bolsonaro em janeiro, depois de divulgar em canal oficial do órgão vídeo no qual fazia uso de frases de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler na Alemanha nazista.
A ação pedia para que a decisão de Bolsonaro fosse suspensa. A decisão do STF foi tomada pelo plenário virtual, por votação eletrônica. Por unanimidade, decidiu-se negar o recurso. Só não votou o ministro Celso de Mello, que estava de licença médica.

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