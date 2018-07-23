Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Histórico

'Supergirl' terá a primeira super-heroína trans na televisão dos EUA

Nicole Maines irá interpretar Nia Nal na quarta temporada da série

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:58
A atriz transgênero Nicole Maines foi contratada para viver a primeira super-heroína trans na televisão norte-americana em "Supergirl" Crédito: Reprodução/Instagram @lesbout_br
Durante o painel na San Diego Comic-Con das séries da emissora norte-americana The CW, o produtor Greg Berlanti anunciou que Supergirl terá a primeira super-heroína trans na história da televisão dos Estados Unidos. A produção escalou a atriz Nicole Maines para viver o papel de Nia Nal na série que mostra as aventuras da prima do Super-Homem.
A heroína é uma releitura de Nura Nal, que nos quadrinhos é uma mulher cisgênero. Ela tem o poder de enxergar o futuro por meio de sonhos e, por isso, tenta evitar as mortes que ela prevê. Na série, a personagem interpretada por Nicole será uma repórter do grupo de comunicação CatCo, onde a Supergirl (interpretada por Melissa Benoist) também trabalha.
Esse será o primeiro papel de destaque na carreira da atriz transgênero, que entrou nos holofotes como ativista para os direitos trans e em 2013 foi a autora de uma ação que deu às pessoas trans no Estado do Maine, nos Estados Unidos, o direito de usarem o banheiro de sua escolha.
Em 2016, Berlanti disse em entrevista para a revista The Hollywood Reporter que colocar mais atores LGBT em suas séries era uma missão pessoal. "Mesmo sendo programas de ação, sempre tentei fazer minha parte em torná-los socialmente relevante, seja colocando atores gays para interpretar personagens héteros ou atores héteros como personagens gays", disse à época.
O produtor também começou a fazer testes para achar uma atriz lésbica para interpretar Kate Kane, a protagonista da série Batwoman, que também é gay nos quadrinhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados