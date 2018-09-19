Sunrise Blues Band faz estreia autoral no 'Divirta-se Live Sessions'

Sucedendo Gavi e sua black music, o que preencherá o parque gráfico da Rede Gazeta, no quarto episódio do Divirta-se Live Sessions, será a Sunrise Blues Band e seu blues tradicional de altíssima qualidade. Confira:

Surgida há mais de 15 anos, a banda agora lança suas primeiras músicas autorais. Esse lançamento representa um marco para a Sunrise, porque vai ser lançado um produto autoral pela primeira vez e em uma plataforma que transcende a plateia do show e atinge um público muito maior, afirma Rodrigo Rezende, vocalista e gaitista da banda completada por Henrique Mattiuzzi (guitarra e voz), Caio Bonomo (guitarra), Antonio Cezar Martins (baixo) e Daivison Borges (bateria).

Sobre a demora para o início da produção autoral, Rodrigo diz: Para fazer o blues você tem que viver blues e aos 18 anos, que foi quando criamos a banda, eu não tinha sofrido o suficiente (risos). Só agora, depois de tanto tempo, podemos fazer um blues de verdade.

Para o baixista Antonio Cezar, também idealizador e diretor do programa, as vivências e diferentes referências de cada integrante só enriquecem a banda. Os músicos vêm de diferentes escolas e o resultado disso se vê na produção de um blues tradicional de qualidade repleto de referências, pondera.

A banda planeja seguir com as autorais e fechar, até o final deste ano e início do ano que vem, um show autoral completo. Depois de ter tanta bagagem, tanta referência, conhecer tanta coisa dentro do blues, nada mais justo do que trazer a nossa chancela, mostrar qual é a nossa sonoridade, que nada mais é do que o conjunto de todas as referências que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos, completa Rodrigo.

Além disso, o grupo pretende, também, investir na produção de conteúdos audiovisuais. Sendo a maioria do grupo da área da comunicação e do audiovisual, nada mais natural do que esse tipo de produção, diz o vocalista, que completa: Vocês podem esperar algo no estilo live session, ou quem sabe um sun session (risos).

EPISÓDIO PILOTO

Rafael Braz, apresentador do programa, revela que a session com a Sunrise foi gravada como um piloto, ou seja, um episódio teste. Não sabíamos como seria questão de captação de som, cenário... então tinha que ter um teste. Também queríamos ter o piloto em mão para mostrar para as atrações que queríamos convidar, conta.

A escolha foi meio óbvia, Antonio, afinal, é diretor do programa e a banda também conta com outros dois funcionários da rede  o que facilitou com logística.

Mas o resultado do piloto ficou tão bom que resolvemos inseri-lo na temporada. Acho que é o episódio mais visceral da temporada, finaliza Rafael.