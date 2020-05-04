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Vampiros de volta

Stephenie Meyer anuncia novo livro da saga 'Crepúsculo', 'Midnight Sun'

Obra conta acontecimentos do primeiro livro na versão do vampiro Edward
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:41

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:41

Crepúsculo
Cena do filme Crepúsculo, protagonizado por Robert Pettinson e Kristen Stewart Crédito: Reprodução Filme Crepúsculo
A autora Stephenie Meyer, da saga "Crepúsculo", confirmou nesta segunda-feira (4) o lançamento do livro "Midnight Sun". A obra relata os acontecimentos do primeiro romance, mas na perspectiva de Edward Cullen, vampiro vivido no cinema pelo ator Robert Pattinson.
A divulgação foi feita no site oficial de Meyer e já é um dos assuntos mais comentados no Twitter. O livro terá 672 páginas e será lançado no dia 4 de agosto nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de quando será publicado no Brasil.
Um esboço não editado do novo livro também foi disponibilizado no site. Desde a semana passada, os fãs de "Crepúsculo" aguardavam o anúncio de uma grande novidade, já que a autora tinha começado uma contagem regressiva em seu site.
Livro Midnight Sun
Livro Midnight Sun da autora Stephanie Meyer Crédito: Divulgação capa Midnight Sun
Anos atrás, alguns capítulos de 'Midnight Sun" vazaram na internet, o que fez com que Stephenie Meyer desistisse de escrever o livro na ocasião. Em 2015, em comemoração aos dez anos de lançamento do primeiro livro, ela lançou "Vida e Morte", em que inverte o gênero dos principais personagens.

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Na obra, a história é contada do ponto de vista de um adolescente que se apaixona por uma sedutora vampira. Stephenie Meyer disse na época que decidiu recriar a história invertendo os sexos dos protagonistas para reforçar a ideia de que Bella não é uma "donzela em perigo", mas uma "humana em perigo", cercada por pessoas que são basicamente super-heróis e supervilões.
A sequência de livros da saga vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo todo e a a franquia de cinco filmes protagonizados por Pattinson e Kristen Stewart arrecadou US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 17,9 milhões).

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