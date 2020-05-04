Stephenie Meyer anuncia novo livro da saga 'Crepúsculo', 'Midnight Sun'

Cena do filme Crepúsculo, protagonizado por Robert Pettinson e Kristen Stewart Crédito: Reprodução Filme Crepúsculo

A autora Stephenie Meyer, da saga "Crepúsculo", confirmou nesta segunda-feira (4) o lançamento do livro "Midnight Sun". A obra relata os acontecimentos do primeiro romance, mas na perspectiva de Edward Cullen, vampiro vivido no cinema pelo ator Robert Pattinson.

A divulgação foi feita no site oficial de Meyer e já é um dos assuntos mais comentados no Twitter. O livro terá 672 páginas e será lançado no dia 4 de agosto nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de quando será publicado no Brasil.

Um esboço não editado do novo livro também foi disponibilizado no site . Desde a semana passada, os fãs de "Crepúsculo" aguardavam o anúncio de uma grande novidade, já que a autora tinha começado uma contagem regressiva em seu site.

Livro Midnight Sun da autora Stephanie Meyer Crédito: Divulgação capa Midnight Sun

Anos atrás, alguns capítulos de 'Midnight Sun" vazaram na internet, o que fez com que Stephenie Meyer desistisse de escrever o livro na ocasião. Em 2015, em comemoração aos dez anos de lançamento do primeiro livro, ela lançou "Vida e Morte", em que inverte o gênero dos principais personagens.

Na obra, a história é contada do ponto de vista de um adolescente que se apaixona por uma sedutora vampira. Stephenie Meyer disse na época que decidiu recriar a história invertendo os sexos dos protagonistas para reforçar a ideia de que Bella não é uma "donzela em perigo", mas uma "humana em perigo", cercada por pessoas que são basicamente super-heróis e supervilões.