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'Star Wars' parabeniza Marvel por sucesso de 'Vingadores'

Tanto Marvel quanto Lucasfilm são de propriedade da Walt Disney Company, o que significa que não há uma competição entre as empresas no quesito arrecadação

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 14:15
Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação
O filme "Vingadores: Guerra Infinita" quebrou recordes e se tornou o filme com maior bilheteria no seu primeiro final de semana de exibição nos Estados Unidos, arrecadando US$ 258,2 milhões (cerca de R$ 910 milhões) em três dias. O valor superou a marca de "Star Wars: O Despertar da Força", que havia conseguido US$ 247 (aproximadamente R$ 870 milhões) na sua estreia em 2015.
Tanto Marvel quanto Lucasfilm são de propriedade da Walt Disney Company, o que significa que não há uma competição entre as empresas no quesito arrecadação. Prova disso foi a mensagem que a conta oficial de "Star Wars" no Twitter postou na segunda-feira, 30, uma "passagem" do sabre de luz.
"De uma galáxia muito, muito distante... para os maiores heróis da Terra. Parabéns pela maior estreia da história", escreveu Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, parabenizando a Marvel em nome do estúdio. Na imagem, aparece o braço da personagem Rey passando seu sabre de luz para o Homem de Ferro.
"Vingadores: Guerra Infinita" também quebrou o recorde de bilheteria mundial, que pertencia a "Velozes e Furiosos 8". O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros e a continuação, ainda sem nome definido, tem estreia marcada para o dia 4 de maio de 2019.

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