Spotify celebra mês do Orgulho Gay com Pabllo Vittar e Ricky Martin Crédito: Montagem Gazeta Online

O Spotify anunciou que irá homenagear artistas ligados ao movimento LGBTQ durante todo o Mês do Orgulho Gay, junho, nas imagens de capa de algumas das principais playlists da plataforma.

Pabllo Vittar, Aretuza Lovi e Gloria Groove. Pabllo também estará à frente da Lista Vip. A playlist Amplify: Global Pride, por exemplo, terá sua capa mudada diariamente, e contará com a participação de algumas artistas brasileiras:, Aretuza Lovi e Gloria Groove. Pabllo também estará à frente da Lista Vip.

Outro nome conhecido do público que terá sua imagem atrelada à campanha é

, na playlist Latin Pride.