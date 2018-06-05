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Spotify celebra mês do Orgulho Gay com Pabllo Vittar e Ricky Martin

Na versão para desktop do aplicativo, os controles de volume no Pride Hub se transformarão em um arco-íris, principal símbolo do orgulho LGBT

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 12:07
Spotify celebra mês do Orgulho Gay com Pabllo Vittar e Ricky Martin Crédito: Montagem Gazeta Online
O Spotify anunciou que irá homenagear artistas ligados ao movimento LGBTQ durante todo o Mês do Orgulho Gay, junho, nas imagens de capa de algumas das principais playlists da plataforma.
A playlist Amplify: Global Pride, por exemplo, terá sua capa mudada diariamente, e contará com a participação de algumas artistas brasileiras: Pabllo Vittar, Aretuza Lovi e Gloria Groove. Pabllo também estará à frente da Lista Vip.
Outro nome conhecido do público que terá sua imagem atrelada à campanha é
Ricky Martin
, na playlist Latin Pride.
Na versão para desktop do aplicativo, os controles de volume no Pride Hub se transformarão em um arco-íris, principal símbolo do orgulho LGBT.

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