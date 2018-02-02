Spice Girls se reúnem para discutir reencontro milionário

Já diz o ditado: todo mundo tem seu preço. Mel B, Mel C, Victoria Beckham e Emma Bunton foram fotografadas entrando na casa de Geri Halliwell nesta sexta-feira (2), em Londres, na Inglaterra. O ex-empresários das Spice Girls, Simon Fuller, também estava lá. De acordo com o jornal The Sun, não se tratou de um encontro de comadres.

O motivo? Segundo o Portal POPline, foi uma reunião para estudar um possível reencontro profissional - e com Victoria. De acordo com o The Sun, as meninas receberam uma oferta irrecusável de £ 50 milhões para isso. Ou seja, £ 10 milhões para cada uma.

Victoria foi quem postou uma foto das cinco juntas e escreveu: "Amo minhas garotas! Muitos beijos! Empolgada". A reunião já é tida como o primeiro reencontro do grupo desde as Olimpíadas de Londres, em 2012. Veja o post: