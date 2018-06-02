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GAME

Sony cria layout para PlayStation 4 em homenagem ao Orgulho LGBT

Tema Para Todos os Jogadores celebra a diversidade de seus jogadores

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 23:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 23:46
A Sony disponibilizou para os jogadores de PlayStation 4 nesta sexta-feira, 1º, o layout Para Todos os Jogadores. O item foi pensado para homenagear o mês do Orgulho LGBT, comemorado em junho.
Os layouts podem ser baixados gratuitamente na loja do PlayStation e mudam o visual do plano de fundo e dos ícones nos menus do videogame. O layout comemorativo deixa a tela dos jogadores muito mais colorida, em referência às cores do arco-íris que são símbolo da comunidade LGBT.
A iniciativa de celebrar a diversidade de seus clientes não é nova. Em julho de 2017, a Sony havia feito o mesmo pela primeira vez, mas apenas para os jogadores da Europa. Isso porque a empresa foi uma das patrocinadoras da Parada Gay de Londres, que ocorre em julho.
Também em comemoração ao mês do orgulho LGBT, o Twitter lançou um emoji especial que poderá ser usado em diversos países até o dia 30 de junho. No Brasil, para visualizar a imagem que traz a bandeira arco-íris dentro de um coração, basta tuitar com as hashtags #OrgulhoLBT, #AmorÉAmor, #OAmorVence e #ParadaDoOrgulho.
Neste domingo, 3, ocorre a 22ª Parada do Orgulho LGBT na Avenida Paulista, em São Paulo.

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