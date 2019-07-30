Sinfônica do ES divulga calendário de apresentações do 2º semestre

12/02/2019 - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) divulgou o calendário de apresentações para o segundo semestre. A temporada começa no dia 9 de agosto e segue até o dia 20 de dezembro no Teatro Glória, no Teatro Universitário da Ufes, Parque Botânico da Vale, e em um novo local, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.

Entre os concertos garantidos pela orquestra estão o "Rock Sinfônico", que obteve sucesso na primeira temporada; o "Cinema Especial", com trilhas de filmes; a famosa Nona Sinfonia de Beethoven; a obra Romeu e Julieta, de Tchaikovsky; uma apresentação especial de trilhas de videogames; apresentações em escolas, dentro do programa "Estado Presente"; obras de mestres do classicismo, como Salieri, Mozart e Haydn; um concerto comemorativo dos cinco anos do Centro Cultural Sesc Glória; e, finalizando, a temporada, o balé "O quebra Nozes".

CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO

AGOSTO

ROMEU E JULIETA

No repertório, a obra composta por Tchaikovsky, “Romeu e Julieta”, baseada na famosa peça de William Shakespeare, e as obras “Tristão e Isolda”, de Wagner e “Poème”, do compositor francês Chausson. A solista convidada, Gabriela Queiroz, se apresenta no violino sob regência do maestro adjunto, Leonardo David.

(09/08) CONCERTOS ESPECIAIS 20h. Teatro do Sesi

(10/08) CONCERTOS ESPECIAIS 17h. Teatro do Sesi

(11/08) SÉRIE FAMÍLIAS. Parque Botânico da Vale

PIPOCA E GUARANÁ

Os quatro dias de apresentações vão contar com obras de filmes como “O poderoso chefão”, “Amarcord”, “O último dos Moicanos”, por exemplo. As apresentações acontecem sob a regência do maestro Helder Trefzger.

(22, 23/08) CINEMA ESPECIAL 20h. Teatro do Sesi

(24 e 25/08) CINEMA ESPECIAL 17h. Teatro do Sesi

SETEMBRO

ESPECIAL VIDEOGAMES

Trilhas de jogos como Mário Bros, Castlevania e Sonic compõem o repertório com a regência do maestro Leonardo David.

(11/09) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA 20h. Teatro Universitário - Ufes

(12/09) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA 20h. Teatro Universitário - Ufes

SÉRIE FAMÍLIAS

(15/09) SÉRIE FAMÍLIAS 11h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

GRANDES NOMES: ANTONIO MENESES

No repertório, famosas obras do compositor tcheco Antonín Dvoák, sob a regência do maestro inglês Neil Thomson. O solista é um dos maiores violoncelistas do Brasil, Antonio Meneses.

(24/09) CONCERTOS ESPECIAIS 20h. Teatro Universitário - Ufes

SINFÔNICA NO PARQUE

(29/09) SINFÔNICA NO PARQUE 11h. Parque Botânico da Vale

OUTUBRO

BRAHMS EM TRÊS TEMPOS

Homenagem ao alemão Brahms, com três obras do compositor. Como solistas, o violinista Ricardo Amado e o violoncelista Hugo Pilger, sob a regência do maestro titular da cadeira de nº 5 da Academia Brasileira de Música, Roberto Tibiriçá.

(09/10) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA 20h. Teatro Universitário - Ufes

(10/10) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA 20h. Teatro Universitário – Ufes

ORQUESTRA NAS ESCOLAS – ESTADO PRESENTE

(16/10) Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória

UMA BRINCADEIRA MUSICAL: TRÊS MESTRES DO CLASSICISMO

O concerto conta com obras de três importantes mestres do Classicismo: Salieri, Mozart e Haydn. A apresentação conta com a regência do maestro Leonardo David.

(23/10) SÉRIE PRÉ-ESTREIA 20h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

(24/10) SÉRIE CONCERTOS SINFÔNICOS 20h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

ORQUESTRA NAS ESCOLAS – ESTADO PRESENTE

(30/10) Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória

NOVEMBRO

ORQUESTRA NAS ESCOLAS – ESTADO PRESENTE

(06 e 07/11) Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória

NONA SINFONIA “CORAL”

O concerto Nona sinfonia de Beethoven antecipa as comemorações dos 250 anos de nascimento do músico. A Oses conta com a presença dos solistas Lina Mendes, como soprano, Ana Lúcia Benedetti, como mezzosoprano, Daniel Umbelino, como tenor e Leonardo Neiva, como barítono, além dos coros “Sinfônico da Fames” e “Vox Vitória”, regidos pelo maestro Sanny Souza. Sob regência da Orquestra, o maestro Helder Trefzger.

(13/11) SÉRIE QUARTA CLÁSSICA 20h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

(14/11) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA 20h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

Participações Especiais: Coro Sinfônico da Fames (Regente Sanny Souza) e Coro Vox Victoria (Regente Sanny Souza)

ORQUESTRA NAS ESCOLAS – ESTADO PRESENTE

(18 e 19/11) Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória

ROCK SINFÔNICO

(26 a 29/11) CONCERTOS ESPECIAIS 20h. Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

DEZEMBRO

SINFÔNICA NO PARQUE

(01/12) SINFÔNICA NO PARQUE 11h. Parque Botânico da Vale

CONCERTO COMEMORATIVO CINCO ANOS DO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA

(12/12) SÉRIE QUINTA CLÁSSICA 20h. Centro Cultural Sesc Glória

BALLET O QUEBRA NOZES