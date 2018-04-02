Simaria 'desmaia' no palco do 'The Voice Kids'

Simaria Crédito: Reprodução

Na edição deste domingo, dia 1º de abril, do programa "The Voice Kids", a cantora Simaria fingiu um desmaio após consolar os participantes do seu time que foram eliminados na semifinal do reality show da Globo. Com isso, virou meme nas redes sociais.

Livia Bernarde e Luis Henrique Schultz deixaram o programa, enquanto Eduarda Brasil representará o time de Simone e Simaria. A dupla foi ao palco abraçar os candidatos e a cantora foi ao chão como se tivesse desmaiado por conta da emoção de ver pessoas do seu time indo embora do reality.