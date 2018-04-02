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Meme

Simaria 'desmaia' no palco do 'The Voice Kids'

A cantora brincou ao fingir um desmaio, mas não escapou de virar meme na internet

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 16:09
Simaria Crédito: Reprodução
Na edição deste domingo, dia 1º de abril, do programa "The Voice Kids", a cantora Simaria fingiu um desmaio após consolar os participantes do seu time que foram eliminados na semifinal do reality show da Globo. Com isso, virou meme nas redes sociais.
Livia Bernarde e Luis Henrique Schultz deixaram o programa, enquanto Eduarda Brasil representará o time de Simone e Simaria. A dupla foi ao palco abraçar os candidatos e a cantora foi ao chão como se tivesse desmaiado por conta da emoção de ver pessoas do seu time indo embora do reality.
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"Cuidado quando vocês descerem. Peraí, peraí, peraí, doida", disse o apresentador André Marques, ao ver Simaria se jogando no chão. "Acode, acode", brincou Carlinhos Brown, correndo para ajudá-la a levantar. "Você que está em casa não se assuste são coisas que só acontecem no The Voice Kids", falou Marques, aos risos. Ao se levantar, Simaria ainda deu três pulos no palco.

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