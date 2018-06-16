Silva lança seu novo álbum 'Brasileiro' com dois shows em Vitória

Foram três anos sem lançar um álbum autoral. Nesse tempo, Lúcio Silva, o Silva, lançou um disco com canções de Marisa Monte, de quem virou amigo, tocou com Gal Costa e viajou todo o Brasil. Tudo isso causou uma reviravolta no seu som e o deixou mais brasileiro. Este, aliás, é o nome do seu novo disco, que já está disponível e será lançado nos dias 20 e 21 de junho, no Teatro da Ufes, em Vitória.

Silva, que ganhou atenção do público com influências gringas, fruto de uma temporada morando na Irlanda, retorna às raízes. São 13 faixas inéditas com influências de samba, bossa nova e até axé noventista  um passeio por ecos que vão de João Gilberto e Tom Jobim, passam por Daniela Mercury, e chegam até Só pra Contrariar e Raça Negra. Outra importante referência para a construção do álbum é o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro.

Minha formação teve João Gilberto, Tom Jobim, a música brasileira mais clássica. Mas veio a adolescência, e eu fui da geração MTV, então, comecei fiquei a ficar mais gringo. Fui morar fora com 20 anos e foi quando comecei a compor, estava cheio disso na cabeça. Fui amadurecendo e cansando dessa coisa de ter que saber qual a última banda do momento em Londres. O trabalho com a Marisa também foi muito rico pra mim e a turnê com a Gal. em 2015, foi a realização de um sonho. Quis voltar às raízes e fazer música com essa sonoridade brasileira. Foi bem orgânico, conta o músico, em entrevista ao C2.

CRÍTICA

Em meio ao pessimismo que ronda os brasileiros, Silva parece ter uma outra perspectiva sobre o momento atual do país. Na faixa Brasil, Brasil, que encerra o disco, o capixaba canta Ouvi dizer/ Que é um lugar bem bom pra se morar/ Quem mora lá/ Não quer nem viajar. À primeira audição é de se estranhar, mas o músico garante que é uma mistura de otimismo e ironia.

É um recado. Vi muita gente prosperar na vida e ir embora para Miami. Eu poderia ir para Portugal e voltar só para fazer show. Mas acho cômodo ficar de lá falando mal de cá. A gente vive em uma cidade (Vitória) em que a elite cultural não é elite cultural coisa nenhuma, que só sabe fazer compras em Miami. Cadê as pessoas ricas para investir na cultura? Eu falo sobre isso no disco de uma forma sutil. Tem uma crítica. Mas ao mesmo tempo é preciso levantar nossa autoestima como povo, senão vai tudo por água a baixo. Está ruim, mas a gente faz parte disso e eu quero contribuir no que eu puder, dá o recado.

Brasileiro tem oito músicas em parceria com o irmão, Lucas Silva. Arnaldo Antunes coassina Milhões de Vozes e Ronaldo Bastos é o parceiro em Ela Voa.

Ele é um baita hitmaker dos anos 80, um dos principais compositores do Clube da Esquina. Ele veio pra Vitória e fizemos a música, trabalhamos o dia inteiro. Já para o Arnaldo mandei a melodia e ele mandou a letra da música por que sou apaixonado, conta.

No álbum coube até a participação de Anitta, que canta com ele Fica Tudo Bem. O álbum já estava fechado mas eu queria participações e fiz uma lista com nomes. Ela estava em primeiro lugar na lista, mas era algo meio inacessível. Mandei e ela respondeu com um direct no Instagram dizendo que tinha amado a música. É uma oportunidade incrível que amplifica o trabalho e sai do nicho, diz.

SHOW

A turnê de lançamento do álbum começa em Vitória, lugar onde o músico nasceu e de onde não pensa em sair tão cedo.

Fui formado aqui. Todos os meus discos foram feitos em Vitória. Tem aquela história de que santo da casa não faz milagre e eu senti isso no começo. Muita gente não me dava moral e só começou a me dar credibilidade quando apareci na televisão e apareci lá fora. Mas eu não ligo, continuo amando isso aqui. Quero ser um cara grato pelo que a cidade fez eu me tornar o que sou, orgulha-se.

O novo show traz uma banda um pouco diferente. A novidade é o multi-instrumentista Lucas Arruda. Quis focar bastante na voz e no violão, marca da música brasileira. A prioridade é o disco novo, mas coloquei coisas que considero importantes dos meus outros discos, com arranjos novos. Trouxe essas canções para esse momento que estou agora, adianta.

Álbum "Brasileiro" do Silva Crédito: Som Livre/Divulgação

Brasileiro

Silva. Slap/Som Livre, 13 faixas. Quanto: R$ 24,90. Disponível nas principais plataformas de streaming.

Show de lançamento

Quando: 20 e 21 de junho, às 21h.

Onde: Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, n° 514 , Campus Universitário, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 inteira. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br.

Informações: (27) 3335-2953