Shows, exposição e teatro agitam o aniversário de 97 anos de Colatina

Colatina completa 97 anos no próximo dia 22 de agosto, mas a festa vai durar seis dias. A prefeitura da cidade já divulgou a programação da festa, que conta com shows, exposição e teatro. Tudo isso com entrada gratuita.
As apresentações começam na próxima sexta-feira (16) na nova área de eventos, na Av. Senador Moacyr Dalla, perto do hotel Ibis. Entre as atrações estão MC Jefinho BH, Grupo Fino Trato e a dupla Donato e Eduardo. Inclusive, haverá um parque de diversões montado na Av. Senador Moacyr Dalla, que funcionará diariamente.
A princesinha do norte comemora seu aniversário sempre no dia 22 de agosto. A data foi escolhida por conta da Lei n 1.413, publicada em 22 de agosto de 1964, que instituía as características da bandeira e do brasão oficial da cidade.
Confira a programação da festa
17 de agosto
20h30 - Avião Sertanejo
21h30 - Banda Eclipse
23h - Donato e Eduardo (atração nacional)
1h - Banda RG7
18 de agosto
8h às 17h - Encontro de Aeromodelismo, em Barbados
10h - Exposição fotográfica - #SOMOSCOLATINENSES, na Biblioteca Municipal
17h - Teatro itinerante, no bairro Bela Vista
20h30 - Banda Tremendões
22h - Banda Flash Retrato
23h30 - Léo Mai
1h - MC Jefinho BH (atração nacional)
2h - DJ Andrinho
19 de agosto
8h às 15h - Encontro de Aeromodelismo, em Barbados
17h - Teatro itinerante, no bairro São Marcos
17h - Pérola Negra
18h30 - Bonde Swingando
19h - Grupo Fino Trato
20h30 - Maurinho e Renato
22 de agosto
8h - Defile Cívico e Escolar, na Av. Getúlio Vargas
8h - Ação e Cidadania, na Praça Belmiro Teixeira Pimenta
18h - Dia do Evangélico - Shows com William Santana e Naara & Sarah
19h - Missa Solene, na Catedral de Colatina (Logo após, inauguração da nova iluminação da Av. Getúlio Vargas)
25 de agosto
6h - Caminho do Seminarista, na Praça da Catedral
19h - Teatro itinerante, no praça Sol Poente
26 de agosto
17h - Teatro itinerante, no bairro Perpétuo Socorro