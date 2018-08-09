Shows, exposição e teatro agitam o aniversário de 97 anos de Colatina

Colatina completa 97 anos no próximo dia 22 de agosto, mas a festa vai durar seis dias. A prefeitura da cidade já divulgou a programação da festa, que conta com shows, exposição e teatro. Tudo isso com entrada gratuita.

As apresentações começam na próxima sexta-feira (16) na nova área de eventos, na Av. Senador Moacyr Dalla, perto do hotel Ibis. Entre as atrações estão MC Jefinho BH, Grupo Fino Trato e a dupla Donato e Eduardo. Inclusive, haverá um parque de diversões montado na Av. Senador Moacyr Dalla, que funcionará diariamente.

A princesinha do norte comemora seu aniversário sempre no dia 22 de agosto. A data foi escolhida por conta da Lei n 1.413, publicada em 22 de agosto de 1964, que instituía as características da bandeira e do brasão oficial da cidade.

Confira a programação da festa

17 de agosto

20h30 - Avião Sertanejo

21h30 - Banda Eclipse

23h - Donato e Eduardo (atração nacional)

1h - Banda RG7

18 de agosto

8h às 17h - Encontro de Aeromodelismo, em Barbados

10h - Exposição fotográfica - #SOMOSCOLATINENSES, na Biblioteca Municipal

17h - Teatro itinerante, no bairro Bela Vista

20h30 - Banda Tremendões

22h - Banda Flash Retrato

23h30 - Léo Mai

1h - MC Jefinho BH (atração nacional)

2h - DJ Andrinho

19 de agosto

8h às 15h - Encontro de Aeromodelismo, em Barbados

17h - Teatro itinerante, no bairro São Marcos

17h - Pérola Negra

18h30 - Bonde Swingando

19h - Grupo Fino Trato

20h30 - Maurinho e Renato

22 de agosto

8h - Defile Cívico e Escolar, na Av. Getúlio Vargas

8h - Ação e Cidadania, na Praça Belmiro Teixeira Pimenta

18h - Dia do Evangélico - Shows com William Santana e Naara & Sarah

19h - Missa Solene, na Catedral de Colatina (Logo após, inauguração da nova iluminação da Av. Getúlio Vargas)

25 de agosto

6h - Caminho do Seminarista, na Praça da Catedral

19h - Teatro itinerante, no praça Sol Poente

26 de agosto