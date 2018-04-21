Show reúne Xangai, Elomar e Geraldo Azevedo em Vila Velha

Em 1984, quatro gigantes da música brasileira se reuniram para dar vida a um dos projetos mais simbólicos do cancioneiro regional. Elomar, Geraldo Azevedo, Xangai e Vital Farias registraram o projeto Cantoria, primeira gravação digital ao vivo feita no país, com qualidade técnica invejável. Mais de 30 anos depois, três das quatro lendas desembarcam no Espírito Santo para se apresentar hoje, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, o show Cantadores. Apenas Vital desfalca o quarteto.

Representantes de um Brasil com beleza ímpar, dos interiores e das raízes fincadas nas miudezas, os baianos Elomar e Xangai e o pernambucano Geraldo se encontram eventualmente para relembrar os clássicos gravados em duas edições  a segunda foi lançada em 1988.

Entre as canções mais esperadas, estão Cantiga de Amigo, Ai Que Saudade Docê, Cantilena de Lua Cheia. Em entrevista por telefone ao Divirta-se, Xangai disse se sentir honrado em poder reunir os dois amigos de longa data novamente.

Como é reeditar esse show depois desse tempo todo?

De vez em quando nos encontramos e fazemos nossa apresentação. Interagimos muito bem quando cantamos juntos. É uma celebração, uma festa, um reencontro de grandes amigos. Sinto como se estivéssemos cantando na varanda de casa. É uma experiência cada vez renovada. Eu digo assim: quando estou com músicos dessa qualidade, para mim, é sempre motivo de aprender ainda mais. É uma honra cantar junto com esses dois amigos, companheiros, oferecer ao público uma música de qualidade...

E como é definido o repertório?

Cada um traz o seu e nós vamos adaptando, tirando da sacola e da caixola e botando o coração para tocar. É uma oportunidade das pessoas conhecerem a beleza dessas músicas e se deleitarem com essa reunião, com a beleza do repertório, principalmente de Elomar, que é o maior compositor do Brasil. Isso se não for do planeta. E eu estou falando sério! Geraldo é outro músico extraordinário, fazedor de música boa, que toca o coração no sentimento da gente. Além de tudo tem presença, uma performance gigantesca. Isso me deixa sempre muito honrado, participo desse projeto com dois gênios da música. Eu, que sou Eugênio (nome de batismo de Xangai), aprendo com outros dois.

E qual o seu momento preferido deste show?

Ah, todas as músicas que nós cantamos têm um valor. A gente prima pela beleza da apresentação. Meu momento preferido é me dar conta da beleza dessa obra, da qualidade dessas músicas. Vejo que Geraldo, por exemplo, é de um ecletismo enorme... toca vários gêneros. Elomar é um clássico da música brasileira, meu trabalho também. Geraldo é Luiz Gonzaga, é Cartola, é Caetano. Tem o arco da possibilidade, visita vários estágios da música, sempre com qualidade. Não é esse troço efêmero como vemos hoje em dia. Vai ser uma grande apresentação!

Cantadores - Geraldo Azevedo, Xangai e Elomar

Quando: Sábado (21), às 21h30. A abertura dos portões será às 20h30.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Rua Juscelino Kubitscheck, 323, Divino Espírito Santo, Vila Velha.

Ingressos: R$ 120 (inteira/ cadeira ouro), R$ 60 (meia/cadeira ouro), R$ 100 (inteira/cadeira prata), R$ 50 (meia/ cadeira prata), R$ 80 (inteira/cadeira bronze), R$ 40 (meia/cadeira bronze); R$ 600 (mesas para quatro pessoas). À venda nas lojas Metal Nobre (Grande Vitória) e Soft Modas (Guarapari), e também no site www.tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto sobre o valor da inteira nas mesas, e 10% de desconto na mesa.