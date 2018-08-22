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"Motivos de logística"

Show do Balão Mágico em Vila Velha é cancelado

Apresentação foi remarcada para novembro, por 'motivos de logística'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 13:44

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 13:44

Simony no show do Balão Mágico Crédito: Reprodução/Instagram @yurimurakami_
O show em comemoração aos 35 anos do Balão Mágicomarcado para acontecer neste sábado (25), na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, foi adiado. Em comunicado oficial, "por motivos de logística", a produção diz que a apresentação foi cancelada e transferida para o dia 10 de novembro, no mesmo horário. 
De acordo com a assessoria do evento, quem já comprou o ingresso para a apresentação e quiser ir no dia 10 de novembro pode ficar tranquilo, já que o mesmo bilhete será válido. E os clientes que desejarem reembolso precisam solicitar o dinheiro de volta no local em que foi adquirida a entrada. 
> Simony reata casamento com engenheiro capixaba, diz site
Leia a nota na íntegra:
Por motivos de logística, o show em comemoração aos 35 anos do Balão Mágico que estava agendado para o próximo sábado, dia 25 de agosto, foi transferido para o dia 10 de novembro, sábado, às 21 horas. Os ingressos previamente adquiridos permanecem válidos para a nova data. Os clientes que desejarem o reembolso devem solicitá-lo no ponto de venda onde foi realizada a compra. Agradecemos a compreensão de todos. 
É um projeto que está no coração
Simony, sobre o retorno do Balão Mágico
BALÃO MÁGICO 
Simony, Mike e Tob participaram do "Fantástico", da Globo, e falaram mais sobre a turnê de comemoração do Balão Mágico. "A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano e meio de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony. 
Mike contou que está morando na Inglaterra, mas que, mesmo assim, vai participar das apresentações. "Eu moro em Londres há 19 anos", detalhou. Jairzinho está morando em Nova Iorque, então não poderá participar dessa nova rodada do grupo. "Infelizmente não estou ai, mas tô por aqui torcendo por vocês e participando junto, sendo fã sempre. E a gente se vê daqui um pouco. Boa sorte para todos vocês", falou. 

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