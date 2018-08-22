Show do Balão Mágico em Vila Velha é cancelado

O show em comemoração aos 35 anos do Balão Mágico, marcado para acontecer neste sábado (25), na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, foi adiado. Em comunicado oficial, "por motivos de logística", a produção diz que a apresentação foi cancelada e transferida para o dia 10 de novembro, no mesmo horário.
De acordo com a assessoria do evento, quem já comprou o ingresso para a apresentação e quiser ir no dia 10 de novembro pode ficar tranquilo, já que o mesmo bilhete será válido. E os clientes que desejarem reembolso precisam solicitar o dinheiro de volta no local em que foi adquirida a entrada.
Leia a nota na íntegra:
Por motivos de logística, o show em comemoração aos 35 anos do Balão Mágico que estava agendado para o próximo sábado, dia 25 de agosto, foi transferido para o dia 10 de novembro, sábado, às 21 horas. Os ingressos previamente adquiridos permanecem válidos para a nova data. Os clientes que desejarem o reembolso devem solicitá-lo no ponto de venda onde foi realizada a compra. Agradecemos a compreensão de todos.
É um projeto que está no coração
BALÃO MÁGICO
Simony, Mike e Tob participaram do "Fantástico", da Globo, e falaram mais sobre a turnê de comemoração do Balão Mágico. "A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano e meio de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony.
Mike contou que está morando na Inglaterra, mas que, mesmo assim, vai participar das apresentações. "Eu moro em Londres há 19 anos", detalhou. Jairzinho está morando em Nova Iorque, então não poderá participar dessa nova rodada do grupo. "Infelizmente não estou ai, mas tô por aqui torcendo por vocês e participando junto, sendo fã sempre. E a gente se vê daqui um pouco. Boa sorte para todos vocês", falou.