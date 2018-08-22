Show do Balão Mágico em Vila Velha é cancelado

Simony no show do Balão Mágico Crédito: Reprodução/Instagram @yurimurakami_

Balão Mágico, marcado para acontecer neste sábado (25), na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, foi adiado. Em comunicado oficial, "por motivos de logística", a produção diz que a apresentação foi cancelada e transferida para o dia 10 de novembro, no mesmo horário. O show em comemoração aos 35 anos domarcado para acontecer neste sábado (25), na Área de Eventos do Shopping Vila Velha, foi adiado. Em comunicado oficial, "por motivos de logística", a produção diz que a apresentação foi cancelada e transferida para o dia 10 de novembro, no mesmo horário.

De acordo com a assessoria do evento, quem já comprou o ingresso para a apresentação e quiser ir no dia 10 de novembro pode ficar tranquilo, já que o mesmo bilhete será válido. E os clientes que desejarem reembolso precisam solicitar o dinheiro de volta no local em que foi adquirida a entrada.

Leia a nota na íntegra:

Por motivos de logística, o show em comemoração aos 35 anos do Balão Mágico que estava agendado para o próximo sábado, dia 25 de agosto, foi transferido para o dia 10 de novembro, sábado, às 21 horas. Os ingressos previamente adquiridos permanecem válidos para a nova data. Os clientes que desejarem o reembolso devem solicitá-lo no ponto de venda onde foi realizada a compra. Agradecemos a compreensão de todos.

É um projeto que está no coração Simony, sobre o retorno do Balão Mágico

BALÃO MÁGICO

Simony, Mike e Tob participaram do "Fantástico", da Globo, e falaram mais sobre a turnê de comemoração do Balão Mágico. "A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano e meio de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony. , Mike e Tob participaram do "Fantástico", da Globo, e falaram mais sobre a turnê de comemoração do Balão Mágico. "A gente resolveu se reencontrar e fazer mais ou menos um ano e meio de show, é um projeto que a gente tem no nosso coração", disse Simony.