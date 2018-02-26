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MÚSICA

Shania Twain se apresenta pela primeira vez no Brasil em agosto

Americana fará sua estreia em terras tupiniquins durante a Festa de Peão de Barretos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 19:34

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 19:34

Shania Twain, cantora Crédito: Divulgação / The Voice USA
Estrela da música country, com mais de 90 milhões de discos vendidos pelo mundo, a canadense Shania Twain, de 52 anos, vai se apresentar pela primeira vez no Brasil no dia 18 de agosto. Ela será atração da 63ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.
Dona de hits como "Man! I feel like a woman" (que entrou na trilha da novela "Laços de família", da Globo) e "From this moment on", Shania detém, há mais de 20 anos, o recorde de álbum feminino mais vendido da história com "Come on over" (1997). Ela se junta a outras estrelas internacionais que já participaram da Festa do Peão de Barretos, como Shakira, Mariah Carey, A-Ha e Garth Brooks.
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Em sua estreia no país, a cantora e compositora trará a turnê "Shania Now", em que promove seu quinto disco de estúdio, "Now". Lançado em setembro passado, o álbum é seu primeiro trabalho de inéditas em 15 anos.
A 63ª edição da Festa do Peão de Barretos será realizada entre os dias 16 e 26 de agosto, no Estádio dos Rodeios, e receberá ainda grandes atrações da música nacional  o line-up completo será divulgado nas próximas semanas. Os ingressos já estão à venda no site "Total Acesso", em diversas modalidades e preços.

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