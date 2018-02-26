Shania Twain se apresenta pela primeira vez no Brasil em agosto

Shania Twain, cantora Crédito: Divulgação / The Voice USA

Estrela da música country, com mais de 90 milhões de discos vendidos pelo mundo, a canadense Shania Twain, de 52 anos, vai se apresentar pela primeira vez no Brasil no dia 18 de agosto. Ela será atração da 63ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Dona de hits como "Man! I feel like a woman" (que entrou na trilha da novela "Laços de família", da Globo) e "From this moment on", Shania detém, há mais de 20 anos, o recorde de álbum feminino mais vendido da história com "Come on over" (1997). Ela se junta a outras estrelas internacionais que já participaram da Festa do Peão de Barretos, como Shakira, Mariah Carey, A-Ha e Garth Brooks.

Em sua estreia no país, a cantora e compositora trará a turnê "Shania Now", em que promove seu quinto disco de estúdio, "Now". Lançado em setembro passado, o álbum é seu primeiro trabalho de inéditas em 15 anos.