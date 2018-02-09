Sexta-feira de carnaval tem baladas além dos blocos. Confira a agenda

A sexta-feira chegou em clima de carnaval. A folia acontece de Norte a Sul do Espírito Santo e não impede a realização das baladas. Veja onde se divertir.
BALADA
Burlesqueria
Grito De Carnaval. Às 22h. Entrada: gratuito (50 primeiros com nome na lista e fantasiados); R$ 5 (até 0h); R$ 10. Informações: (27) 98127-4687.
Garagem Vitória
Dan Boys. Às 20h. Entrada: gratuito (para os 15 primeiros), R$ 15 (até 23h30), R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória.
Bolt
Pop B - Zara Larsson. Às 23h. Entrada: R$ 5 (50 primeiros); R$ 10 (dos 50 aos 100 primeiros); R$ 15. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Galpão
Namorar PRA QUÊ?. Às 23h. Entrada: gratuita (lista até 23h30); R$ 5 (lista até 0h); R$ 10. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 99788-0017.
Fluente
Blecaute - Carnaval. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Odara Carnaval (show com Durvalinos). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Ressaca do Carnarock. Com as bandas Rising e Soldiers. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
CARNAVAL
Baile de carnaval da Banda 522
Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.
Carnaval de rua de Santa Leopoldina
Sexta a domingo. Tradicional carnaval de marchinhas com apresentações da Banda Show Leopoldinense. Às 20h30. Centro de Santa Leopoldina. Aberto ao público.
Festa a Fantasia do Bloco Surpresa
Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: R$ 70 (2º lote/ antecipado); R$ 90 (na porta). Informações: (27) 3201-9563.
Carnaval de Aracruz
Barra do Sahy - Alex Campanha e Filipe Fantin. Às 21h Praça dos Cocais.
Carnaval de Linhares 2018
Pontal do Ipiranga - Marcos Roberto, Cuba Libre e Banda Neon. Às 20h.
Povoação - Oficinas de violão, máscaras e jui-jitsu. Fanfarra pela vila, DJs, Grupos de dança, convidados e shows com banda A Vitrine e a dupla João Victor e Vinicius. Oficinas começando às 8h, Shows começando às 20h30.
Regência - Matinê com a banda Fubica, Banda Vassoura e convidados, Dayane Rosa e Carol Gava. Às 17h.
Aberto ao público. Informações: (27) 3372-6800.
MÚSICA AO VIVO
Jeferson Passamani & Igo Viegas
Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Estilo do Samba
Samba. Às 21h. Longe de Casa Botequim. R. Deolindo Perim, 79, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 12. Informações: (27) 3063-8188.
Ana Diene e Fabiano Amorim
Às 20h30. Bar Boi Bumba. Av. Abido Saad, 2001, Jacaraípe, Serra. Couvert: R$ 7.
Murilo Godoy - One Man Band
Pop e rock. Às 19h. Doca 183. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99773-2857.
Rickson Maioli
Sertanejo. Às 18h. Pinguim Music Bar. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.
Anderson Ventura
Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.