Seth Rogen é a nova voz oficial do sistema de trens de Vancouver

O ator Seth Rogen Crédito: Instagram/Seth Rogen

O ator canadense Seth Rogen é a nova voz das mensagens informativas que são veiculadas no sistema de transporte público de Vancouver, sua cidade natal, no Canadá.

A partir dos próximos meses, quem utilizar os ônibus da TransLink ou os trens da SkyTrains vai ouvir o ator pedir para deixar as portas sem obstrução ou tirar os pés dos assentos.

A campanha seria inicialmente protagonizada pelo norte-americano Morgan Freeman, mas a cidade cancelou o contrato após ele se envolver em um escândalo de assédio sexual. Após campanha dos fãs de Rogen no Twitter, o governo da cidade canadense acabou contratando o ator para o trabalho.

"O senhor Rogen se ofereceu para gravar as mensagens para a TransLink de graça e nós aceitamos sua proposta para melhorar a experiência dos nossos consumidores", disse Steve Vanagas, porta-voz da companhia, para o site Mashable.

Os avisos começarão a ser tocados no transporte público de Vancouver no início de agosto.