Sertanejo Mariano é confirmado como participante de 'A Fazenda'

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Ao?oo, meu povo! Vamos ter Mariano em A Fazenda sim!!! Por aqui ja? estamos ansiosos aguardando a estreia que sera? hoje a? noite. Vai com tudo, fazendeiro!??? . #TeamMariano #Mariano #MunhozEMariano #toiconafazenda #munhoz #MM #afazenda12 #AMBGassessoria #kerapremium #mixnutri #usechair