Sertanejo Mariano é confirmado como participante de 'A Fazenda'

Da dupla Munhoz e Mariano, o músico Mariano foi confirmado na 12ª edição de A Fazenda, que estreia nesta terça-feira, 8. Outras duas participantes também já foram divulgadas pela Record TV: Jojo Todynho e Victória Villarim.
Ao todo, serão 20 participantes na 12ª temporada do reality show que vai ao ar neste ano de 2020. Segundo a produção, também foram escolhidos quatro peões em "standby", para substituir alguém que tivesse problemas com a Covid-19, por exemplo.
A Fazenda estreia nesta terça-feira, 8, às 22h30, na Record TV.