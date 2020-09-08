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Sertanejo Mariano é confirmado como participante de 'A Fazenda'

Ao todo, serão 20 participantes na 12ª temporada do reality show que vai ao ar neste ano de 2020

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 17:20
O cantor Mariano, dupla de Munhoz
O cantor Mariano, dupla de Munhoz Crédito: Reprodução/Instagram @mariano
Da dupla Munhoz e Mariano, o músico Mariano foi confirmado na 12ª edição de A Fazenda, que estreia nesta terça-feira, 8. Outras duas participantes também já foram divulgadas pela Record TV: Jojo Todynho e Victória Villarim.
Ao todo, serão 20 participantes na 12ª temporada do reality show que vai ao ar neste ano de 2020. Segundo a produção, também foram escolhidos quatro peões em "standby", para substituir alguém que tivesse problemas com a Covid-19, por exemplo.

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A Fazenda estreia nesta terça-feira, 8, às 22h30, na Record TV.

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