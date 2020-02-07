Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Sertanejo corresponde a quase um terço da audiência de rádio no Brasil

A lista de dez artistas que mais obtiveram impacto com suas músicas em rádios é inteira do gênero. Marília Mendonça lidera, seguida por Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Luan Santana

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 21:30
Marília Mendonça deve dar à luz a um bebê até o final deste mês Crédito: Divulgação
A música sertaneja continua dominante no rádio brasileiro. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Crowley, empresa que semanalmente calcula as faixas mais tocadas nas rádios do país, e o Ibope, que calcula a audiência das estações.
Segundo o levantamento, a música sertaneja corresponde a 29%, ou quase um terço, de todo o impacto das rádios ao redor do país. Logo atrás, com 25%, está a música pop, que abrange tanto artistas brasileiros como Anitta e Iza quanto nomes estrangeiros, como Sam Smith e Maroon 5.
Para calcular o impacto, o levantamento leva em conta não apenas a quantidade de vezes que uma música foi executada, mas quantas pessoas ela alcançou no horário e estação em que ela foi tocada. Ou seja, o cálculo é de quantas vezes as faixas foram ouvidas.
Em comparação com dados do primeiro semestre de 2019, a vantagem do sertanejo aumentou. Apesar de já dominante, o gênero possuía apenas 18% do impacto total das rádios no país. O pop também vinha logo atrás, com 15%.

Veja Também

Camburi, São Pedro e Santo Antônio recebem últimos shows do Mar da Música

16 músicas prometem disputar título de hit do carnaval 2020. Ouça

Depois do sertanejo e do pop, vêm o gospel (10%), o pagode (9%) e o pop/rock (8%). Mas a categoria "outros" corresponde a 19% do impacto total, incluindo gêneros como funk, samba, MPB, forró, axé, reggae, rock e latino, entre outros.
O funk, aliás, é um caso curioso atualmente no Brasil. Nas plataformas digitais, incluindo Spotify e YouTube, o gênero consegue ter hits que rivalizam --e até ultrapassam-- com os mais tocados do sertanejo, mas não tem o mesmo espaço no rádio.
A lista de dez artistas que mais obtiveram impacto com suas músicas em rádios é inteira de sertanejos. Marília Mendonça lidera, seguida por Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Luan Santana.
A música com o maior impacto foi "Atrasadinha", um pagonejo do fim de 2018, de Felipe Araújo com Ferrugem. "Cem Mil", de Gusttavo Lima, vem logo atrás.
Segundo a pesquisa, realizada em 13 regiões metropolitanas do país, as músicas foram ouvidas em rádios mais de 175 bilhões de vezes no Brasil ao longo do ano passado. Somados, sertanejo, pop, gospel, pagode e pop/rock correspondem a mais de 80% do impacto total.
De acordo com o Ibope, 83% da população do país ouve rádio e os ouvintes passam mais de quatro horas e meia consumindo diariamente o meio. Destes, 93% declararam ouvir música pelo rádio.

Veja Também

Marília Mendonça exibe pose fofa do filho e brinca: "Música nova"

Anitta e Pabllo Vittar retomam amizade e devem lançar música

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados