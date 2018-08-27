Serra recebe 3º festival de orquídeas em setembro

Última edição do Festival de Orquídeas da Serra aconteceu em um shopping da cidade Crédito: Festival de Orquídeas da Serra/Divulgação

Serra. No local, além de exposição de plantas raras, também há mudas à venda, sorteios e, neste ano, a participação de artesãos. A proposta é fazer crescer o mercado da orquidofilia no Espírito Santo, que é promissor justamente pelo clima que algumas regiões do Estado têm, propícios para a criação de várias espécies. Entre os dias 7 e 9 de setembro acontece a 3ª edição do Festival de Orquídeas da. No local, além de exposição de plantas raras, também há mudas à venda, sorteios e, neste ano, a participação de artesãos. A proposta é fazer crescer o mercado da orquidofilia no, que é promissor justamente pelo clima que algumas regiões do Estado têm, propícios para a criação de várias espécies.

Organizador do evento, o ambientalista Claudiney Rocha destaca que desde pequeno gosta muito de orquídeas e fazer o festival foi uma forma que ele enxergou de divulgar as belezas naturais que são produzidas em solo capixaba. "Desde quando morava em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, me encanto pelos vários tipos de orquídeas", enumera.

Augusto Ruschi - famoso cientista e naturalista capixaba, que ganhou destaque internacional com seu trabalho sobre o beija-flor. Ele destaca que se apaixonou ainda mais pelas orquídeas quando conheceu um pouco mais do trabalho de- famoso cientista e naturalista capixaba, que ganhou destaque internacional com seu trabalho sobre o beija-flor.

. Crédito: Festival de Orquídeas da Serra/Divulgação

"O festival surgiu como forma de divulgar todos eles e, ainda, incentivar as pessoas a comprarem a planta de forma legal, porque ainda há muita retirada irregular da natureza", contrapõe, enfatizando que a supervisão das vendas das mudas ficam a cargo do Instituto Brasileiro da Fauna e Flora (Ibraff).

Para ele, o mercado da orquidofilia é bastante promissor no Espírito Santo e que a cada dia ele só cresce mais. "Os orquidófilos estão cada dia mais se especializando e profissionalizando em nichos bem específicos, o que é bom. Isso faz com que o profissional também esteja tecnicamente preparado para atender melhor os colecionadores e amantes das orquídeas", conclui.

. Crédito: Festival de Orquídeas da Serra/Divulgação

SERVIÇO

Festival de Orquídeas da Serra

Residêncial Jacaraípe (Rua Jair Dessaune, Jaracaípe, Serra)

Data: de 7 a 9 de setembro, das 8h às 18h