Serra ganha Festival de Doces a partir desta quinta-feira

A cocada da Manu é vendida na região de Nova Almeida Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS

Atenção, fanáticos por doces. Serra vai ganhar um festival para celebrar as iguarias. De amanhã até domingo (28), 12 estandes de doces, food truck, food bike e dois estandes de artesanato local vão compor o Festival de Doces, em Nova Almeida.

O evento será realizado sempre das 16h às 23h, na Praça dos Pescadores. Além de poder provar as guloseimas, o público vai poder colocar a mão na massa e aprender a fazer algumas delícias nas oficinas de quindim e brigadeiro gourmet. No dia 28 haverá ainda oficina de forminha de papel e tecidos.

Festival de Doces de Nova Almeida

Quando: de quinta (25) a domingo (28), das 16h às 23h

Onde: Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra

Entrada franca

Oficinas:

26/1  19 horas  Oficinas de doces: quindim

27/1  19 horas  Oficina de brigadeiro gourmet