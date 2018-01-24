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Serra ganha Festival de Doces a partir desta quinta-feira

O evento será realizado até domingo, na Praça dos Pescadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 17:05

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 17:05

A cocada da Manu é vendida na região de Nova Almeida Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS
Atenção, fanáticos por doces. Serra vai ganhar um festival para celebrar as iguarias. De amanhã até domingo (28), 12 estandes de doces, food truck, food bike e dois estandes de artesanato local vão compor o Festival de Doces, em Nova Almeida.
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O evento será realizado sempre das 16h às 23h, na Praça dos Pescadores. Além de poder provar as guloseimas,  o público vai poder colocar a mão na massa e aprender a fazer algumas delícias nas oficinas de quindim e brigadeiro gourmet. No dia 28 haverá ainda oficina de forminha de papel e tecidos.
Festival de Doces de Nova Almeida
Quando: de quinta (25) a domingo (28), das 16h às 23h
Onde: Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra
Entrada franca
Oficinas:
26/1  19 horas  Oficinas de doces: quindim
27/1  19 horas  Oficina de brigadeiro gourmet
28/1  19 horas  Oficina de forminha de papel e tecidos

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