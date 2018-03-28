Série 'The Terror' recria história de mistério nunca resolvido

Em 1845, dois navios da Marinha Britânica partiram com a missão de encontrar uma rota para o Oriente atravessando o frio do Ártico. E nunca mais foram vistos. A expedição perdida, uma das tragédias náuticas mais famosas de todos os tempos, poderia ter virado um programa histórico com narração modorrenta, mas em The Terror, série que estreou nesta semana no canal AMC, ganha ares de thriller com fartas doses de sangue e intriga.

A nova trama da AMC, casa de The Walking Dead, começa com os veleiros HMS Erebus e HMS Terror já presos numa imensidão de gelo, sem perspectivas imediatas de resgate. Há uma esquimó muda a bordo e um clima de mistério no ar. A tripulação precisa lidar com a escassez crescente de comida e um predador que ronda o lugar.

Eu diria que a série tem 40% de história, 40% de suspense e 20% de terror, define Tobias Menzies, o capitão James Fitzjames, em entrevista.

O roteiro da série é inspirado no livro homônimo de Dan Simmons, que ficcionaliza o mistério original da expedição liderada pelo capitão John Franklin. Isso porque ninguém sabe ao certo o que vitimou os 129 tripulantes, cujos restos mortais, encontrados anos depois, apontam para múltiplas causas, incluindo envenenamento, tuberculose, desnutrição e, muito possivelmente, (nhac!) canibalismo. A narrativa preenche essas lacunas históricas.

Embora nada se compare à via crúcis verídica, a produção enfrentou suas próprias barras. As filmagens incluíram cinco meses em cenários construídos em estúdios de Budapeste e, mais tarde, um mês de locações na Croácia. A equipe de figurino recriou os trajes pesados que a tripulação usou para sobreviver ao ambiente gelado.

As roupas tinham que ser bem apertadas para caber todas as camadas de lã que eles precisavam vestir. Fazia muito frio em Budapeste, mas quando chegamos na Croácia estava quente, e todos suavam em seus chapéus e casacos, lembra Menzies, conhecido dos fãs de séries como o Edmure Tully de Game of thrones e o Marcus até tu Brutus de Roma.

BANHOS DE SANGUE

Na série, Menzies encarna James Fitzjames, personagem que vive uma relação conturbada com Francis Crozier (Jared Harris, o rei George VI de The Crown), o capitão do Erebus.

Ele é o contraponto do herói, Crozier. Representa uma posição privilegiada, que para a maioria das pessoas não é muito agradável. Espero que até o fim da série as pessoas passem a gostar mais dele, torce.

Enquanto tramoias como essa se desenrolam, uma ameaça bem mais grave cerca o grupo: um enor me bicho desconhecido que tem o costume de ceifar cabeças. No primeiro episódio, parte da equipe está empenhada numa vigília para capturá-lo, mas os espectadores mais sensíveis não serão poupados de um banho de sangue.

A fotografia em tons escuros ajuda a criar o clima asfixiante e sinistro, que remete a filmes como Enigma de outro mundo (1982) e Alien (1979). Não à toa, um dos produtores executivos da produção é Ridley Scott.

A crítica, no geral, elogiou a série com adjetivos como tenso e sofisticado. O frio é tangível. Quando for assistir, use um casaco, publicou a Entertainment Weekly.