Série 'The Terror' recria história de mistério nunca resolvido

Em 1845, dois navios da Marinha Britânica partiram com a missão de encontrar uma rota para o Oriente atravessando o frio do Ártico. E nunca mais foram vistos. A expedição perdida, uma das tragédias náuticas mais famosas de todos os tempos, poderia ter virado um programa histórico com narração modorrenta, mas em The Terror, série que estreou nesta semana no canal AMC, ganha ares de thriller com fartas doses de sangue e intriga.
A nova trama da AMC, casa de The Walking Dead, começa com os veleiros HMS Erebus e HMS Terror já presos numa imensidão de gelo, sem perspectivas imediatas de resgate. Há uma esquimó muda a bordo e um clima de mistério no ar. A tripulação precisa lidar com a escassez crescente de comida e um predador que ronda o lugar.
Eu diria que a série tem 40% de história, 40% de suspense e 20% de terror, define Tobias Menzies, o capitão James Fitzjames, em entrevista.
O roteiro da série é inspirado no livro homônimo de Dan Simmons, que ficcionaliza o mistério original da expedição liderada pelo capitão John Franklin. Isso porque ninguém sabe ao certo o que vitimou os 129 tripulantes, cujos restos mortais, encontrados anos depois, apontam para múltiplas causas, incluindo envenenamento, tuberculose, desnutrição e, muito possivelmente, (nhac!) canibalismo. A narrativa preenche essas lacunas históricas.
Embora nada se compare à via crúcis verídica, a produção enfrentou suas próprias barras. As filmagens incluíram cinco meses em cenários construídos em estúdios de Budapeste e, mais tarde, um mês de locações na Croácia. A equipe de figurino recriou os trajes pesados que a tripulação usou para sobreviver ao ambiente gelado.
As roupas tinham que ser bem apertadas para caber todas as camadas de lã que eles precisavam vestir. Fazia muito frio em Budapeste, mas quando chegamos na Croácia estava quente, e todos suavam em seus chapéus e casacos, lembra Menzies, conhecido dos fãs de séries como o Edmure Tully de Game of thrones e o Marcus até tu Brutus de Roma.
BANHOS DE SANGUE
Na série, Menzies encarna James Fitzjames, personagem que vive uma relação conturbada com Francis Crozier (Jared Harris, o rei George VI de The Crown), o capitão do Erebus.
Ele é o contraponto do herói, Crozier. Representa uma posição privilegiada, que para a maioria das pessoas não é muito agradável. Espero que até o fim da série as pessoas passem a gostar mais dele, torce.
Enquanto tramoias como essa se desenrolam, uma ameaça bem mais grave cerca o grupo: um enor me bicho desconhecido que tem o costume de ceifar cabeças. No primeiro episódio, parte da equipe está empenhada numa vigília para capturá-lo, mas os espectadores mais sensíveis não serão poupados de um banho de sangue.
A fotografia em tons escuros ajuda a criar o clima asfixiante e sinistro, que remete a filmes como Enigma de outro mundo (1982) e Alien (1979). Não à toa, um dos produtores executivos da produção é Ridley Scott.
A crítica, no geral, elogiou a série com adjetivos como tenso e sofisticado. O frio é tangível. Quando for assistir, use um casaco, publicou a Entertainment Weekly.
O canal AMC exibe os episódios toda segunda, às 22h30. Os dois primeiros serão reprisados, em sequência, duas vezes no fim de semana: neste sábado, às 14h, e, no domingo, às 23h30. (Agência O Globo)