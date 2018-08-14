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TELEVISÃO

Série 'This Is Us' define ator que irá viver irmão de Jack na terceira temporada

Michael Angarano será Nicky, que morreu na Guerra do Vietnã e teve influência na vida do personagem de Milo Ventimiglia

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 20:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 20:27
O ator Michael Angarano Crédito: Divulgação
O ator norte-americano Michael Angarano foi escalado para viver Nicky, irmão de Jack (Milo Ventimiglia), na série This is Us. O personagem morreu em combate durante a Guerra do Vietnã e ele aparecerá em flashbacks durante a terceira temporada da popular produção.
Dan Fogelman, criador da série, disse em entrevista para o site Deadline que a terceira temporada irá mostrar o passado de Jack, sua participação na guerra e como isso modificou a relação com sua família.
A NBC contratou o jornalista Tim OBrien, que cobriu a guerra, para dar consultoria aos flashbacks do conflito.
Os momentos finais da segunda temporada de This Is Us mostra Kevin, filho de Jack, embarcando para o Vietnã onde espera aprender mais sobre o pai, que morreu após salvar ele e sua irmã gêmea, Kate, de um incêndio.
A terceira temporada de This Is Us irá estrear nos Estados Unidos no próximo dia 25 de setembro.
Aqui no Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Fox e pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

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