Série 'Chilling Adventures of Sabrina' tem primeiro pôster divulgado

A nova versão da série "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira" já tem seu primeiro cartaz. A nova produção da Netflix será baseada na popular HQ da Archies Comics e deve estrear ainda em 2018.
A imagem foi compartilhada pelo produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de "Riverdale" e que usou o Twitter para divulgar a imagem. O cartaz mostra a silhueta de Sabrina e de seu gato em um estilo retrô.
Diferente da primeira versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produção é mais fiel aos quadrinhos e, por isso mesmo, mais sombria. Agora, Sabrina estará lutando com sua natureza - meio humana, meio feiticeira - enquanto forças malignas ameaçam ela, sua família e o mundo.
O papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, elogiada por sua atuação em "Mad Men". O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richardo Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.