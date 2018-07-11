Série 'Chilling Adventures of Sabrina' tem primeiro pôster divulgado

Primeiro pôster da nova adaptação de 'Chilling Adventures of Sabrina' é divulgado Crédito: Twitter / @@WriterRAS

A nova versão da série "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira" já tem seu primeiro cartaz. A nova produção da Netflix será baseada na popular HQ da Archies Comics e deve estrear ainda em 2018.

A imagem foi compartilhada pelo produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de "Riverdale" e que usou o Twitter para divulgar a imagem. O cartaz mostra a silhueta de Sabrina e de seu gato em um estilo retrô.

Diferente da primeira versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produção é mais fiel aos quadrinhos e, por isso mesmo, mais sombria. Agora, Sabrina estará lutando com sua natureza - meio humana, meio feiticeira - enquanto forças malignas ameaçam ela, sua família e o mundo.

Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira terá reboot na Netflix Crédito: George Lange/ABC Photo Archives