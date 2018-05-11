Série 'Brooklyn Nine-Nine' é cancelada pela Fox

Fãs de Brooklyn Nine-Nine, uni-vos: a Fox anunciou o cancelamento da série nesta quinta-feira, 10. Com isso, a atual temporada da trama será a última. A informação foi confirmada pela Variety.
Desde o início da quinta temporada, havia dúvida se ela iria ou não ganhar novos episódios, o que gerou uma campanha no Twitter chamada #RenewB99 (ou #renovemB99), hashtag que virou um dos tópicos mais comentados da rede nos Estados Unidos.
Infelizmente, a comoção não foi suficiente para fazer a Fox rever a decisão, e a emissora seguiu com o cancelamento - mesmo sem especificar um motivo para isso. A série é estrelada por Andy Samberg, Terry Crews, Andre Braugher, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz e Joe Lo Truglio.
Apesar da Fox não ter renovado a série, os direitos de produção da mesma não são do canal televisivo e sim da NUTD Inc. o que permite que a empresa financie uma nova temporada através de outros canais. Segundo o site Deadline, existem duas possibilidades de financiadores para o retorno de 99.
Porém, quem achava que o Netflix poderia salvar a série, a plataforma jogou um balde de água gelada com uma resposta engraçada publicada no Twitter.
Segundo o site Jovem Nerd, o mais provável é que o serviço de streaming Hulu encomende uma nova temporada do programa de Michael Shur (Good Place, The Office) e Dan Goor (Parks and Rec).