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CINEMA

Sequência de 'Top Gun' tem estreia adiada para 2020

'Top Gun: Maverick' dará continuidade a história protagonizada por Tom Cruise
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 16:49

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 16:49

'Top Gun', filme de 1986, vai ganhar sequência em 2020 Crédito: Paramount Pictures
A Paramount Pictures anunciou na quarta-feira, 29, que Top Gun: Maverick, previsto para julho de 2019, vai estrear apenas no dia 26 de junho de 2020. O motivo do adiamento é mais tempo para dar aulas de voo para os atores que vão pilotar os aviões. As informações são do Hollywood Reporter.
A sequência do filme de 1986 continuará a ser protagonizada por Tom Cruise e Miles Teller, e terá direção de Joseph Kosinski. No elenco, também estão nomes como Ed Harris, Jon Hamm e Lewis Pullman.
Em Top Gun: Maverick, o piloto Maverick, interpretado por Cruise, vai ser instrutor de uma nove geração de pilotos de avião, incluindo o filho de seu amigo Goose, que morreu no primeiro filme.

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