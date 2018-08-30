Sequência de 'Top Gun' tem estreia adiada para 2020

'Top Gun', filme de 1986, vai ganhar sequência em 2020 Crédito: Paramount Pictures

A Paramount Pictures anunciou na quarta-feira, 29, que Top Gun: Maverick, previsto para julho de 2019, vai estrear apenas no dia 26 de junho de 2020. O motivo do adiamento é mais tempo para dar aulas de voo para os atores que vão pilotar os aviões. As informações são do Hollywood Reporter.

A sequência do filme de 1986 continuará a ser protagonizada por Tom Cruise e Miles Teller, e terá direção de Joseph Kosinski. No elenco, também estão nomes como Ed Harris, Jon Hamm e Lewis Pullman.